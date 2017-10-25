Казань, 25 октября, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Результат проверки эффективности использования муниципальной ледовой арены в Казани может завершиться неприятностями для руководства. Оценить многочисленные нарушения, выявленные Контрольно-счётной палатой Казани, должна прокуратура города, куда они были направлены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Santeri Viinamäki На льду

Аудиторы оценили эффективность использования ледовой арены в спортивно-оздоровительном комплексе на улице Кошевого, 17. Проверку провели за три года деятельности — с 1 июля 2014 года по 1 июля 2017 года.

В результате были обнаружены многочисленные нарушения в бухгалтерском учёте. Например, «не учтено имущество, самостоятельные инвентарные объекты, расположенные на территории земельного участка, в здании ледовой арены, без соответствующего документального оформления (отдельно стоящее здание хладоцентра, сети канализационной насосной станции (КНС), сети наружного уличного освещения, интроскоп». Кроме того, не отражено имущество, которое было передано в аренду или возмездное пользование, а также переданное по безвозмездным договорам муниципальным учреждениям на общую стоимость свыше 174 млн рублей и полученное безвозмездно. Стоимость последнего превышает 11,78 млн рублей. Также в 2014 году без согласования с профильным комитетом исполкома в безвозмездное пользование было передано помещение буфета и медицинский кабинет.

Среди нарушений — расхождение в учёте доходов от платных услуг, а сами они установлены без экономического обоснования и учёта всех фактических затрат.

«Настоящей проверкой подтвердить полноту доходов от оказания платных услуг и фактическую загруженность ледового поля не представляется возможным по причине выявленных расхождений посещаемости, отсутствия возможности просмотра видеозаписей (ограниченный срок хранения) системы видеонаблюдения на момент проверки», — отмечается в отчёте аудитора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Авиатор» было реорганизовано по решению исполкома Казани 24 ноября 2016 года. К ней было присоединена другая спортшкола — «Триумф». 20 сентября 2017 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности последней как отдельного юрлица.