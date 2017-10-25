Санкт-Петербург, 25 октября, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы получил бывший член Совфеда и бизнесмен Александр Сабадаш в связи с мошенничеством в банке «Таврический», пишет газета «Коммерсант».

За колючей проволокой

Решение принято Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга. Кроме Сабадаша признаны виновными два бывших топ-менеджера «Таврического»: бывший глава банка Сергей Сомов и член правления Дмитрий Гаркуша.

Согласно вердикту, они организовали вывод из кредитной организации порядка 190 млн рублей. Деньги ушли в подконтрольные Сабадашу компании, которые не вели реальной деятельности. В итоге средства вывели за границу.

Менеджеров приговорили к семи годам колонии, бывшему сенатору срок увеличен до 8,5 лет из-за предыдущего приговора: ранее он был осужден за покушение на незаконное возмещение НДС.

Кроме того, все обвиняемые приговорены к штрафу в 100 тыс. рублей.

Напомним, в конце 2014 года «Таврический» прекратил обслуживание клиентов. В нем была введена временная администрация. В 2015 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Читайте также: ГД может запретить обналичивать анонимные средства с электронных кошельков