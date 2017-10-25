Абуджа, 25 октября, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Пираты атаковали в территориальных водах Нигерии судно, принадлежащее немецкой компании, и похитили членов экипажа, передает Associated Press.

Frontera Нигерийские пираты

Об атаке пиратов журналистам сообщил представитель гамбургской компании Peter Doehle Schiffahrts-KG Кор Рэддингс.

По словам представителя компании, вооруженные бандиты проникли на борт контейнерного судна «Деметра», шедшего под флагом Либерии, захватили в плен шестерых матросов, после чего скрылись.

Похищенные являются гражданами стран Восточной Европы и Азии.

«Наш главный приоритет — попытаться установить контакт с похитителями», — сообщил Рэддингс.

Также Рэддингс сообщил, что в настоящий момент судно с оставшимися членами экипажа находится в безопасности.

Стоит отметить, что морское пиратство является серьезной угрозой для безопасности судоходства в Юго-Восточной Азии и у берегов африканского государства Сомали, однако для Нигерии происшествие с нападением на судно является редкостью.