София, 25 октября, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Весь лётный состав авиабазы «Граф Игнатиево» в Болгарии утром 24 октября отказался участвовать в плановых тренировочных полётах в знак протеста против неудовлетворительного технического состояния истребителей МиГ-29. О забастовке лётчиков сообщило специализованное издание «Аеропрес» и ряд других СМИ.

Kirill Naumenko Истребитель МиГ-29

Как следовало из сообщений, пилоты военной авиабазы заявили, что «чувствуют себя психологически непригодными для полётов». При этом было подчёркнуто, что боевое дежурство будет продолжаться. Охрана воздушного пространства Болгарии в настоящее время осуществляется в рамках миссии Air Policing, к которой временно привлечены истребители ВВС Италии.

В министерстве обороны Болгарии сначала опровергли информацию об инциденте на авиабазе, заявив журналистам, что запланированные полёты были отменены «по причине нелётной погоды». Тем не менее позднее замминистра обороны Атанас Запрянов всё же подтвердил, что «некоторые из пилотов базы «Граф Игнатиево» отказались выполнять учебные полёты из-за неуверенности».

Вскоре стало известно, что, несмотря на наличие у Болгарии в распоряжении десяти двигателей для МиГ-29, поставленных ранее российской стороной, обновление истребителей не может быть осуществлено. Причиной этого в оборонном ведомстве назвали отсутствие у Софии оригинальной документации на полученное оборудование от завода-производителя.

Замминистра обороны заверил, что проблема будет решена в ближайшее время. «Ожидаем, что в течение десяти дней будет уточнено соответствие копий оригиналам документов, и использование этих двигателей станет возможно», — сказал Запрянов.

Между тем, по неофициальной информации, появившейся в СМИ, ещё одной проблемой является нехватка смазочных материалов, необходимых для эксплуатации истребителей. Сообщается, что министерство обороны объявило о госзакупке авиационных масел и добавок к ним, при этом крайним сроком подачи документов указано 21 ноября 2017 года.

Командующий базой «Граф Игнатиево» бригадный генерал Иван Лалов был вызван в министерство обороны для обсуждения ситуации. По итогам переговоров он сообщил, что довёл до сведения руководства ведомства проблемы, существующие на авиабазе, и был, в свою очередь, проинформирован о том, какие меры предприняты для преодоления этих проблем. «То, о чём мы говорили сегодня, будет передано мною лётному составу авиабазы», — сказал генерал журналистам.

Лалов также отметил, что «каждый лётчик имеет право, если он считает, что не уверен в выполнении поставленной задачи, доложить об этом командиру и отказаться от её выполнения». «Таковы правила в авиации. В противном случае люди взлетают и иногда не возвращаются», — подчеркнул он.

В этой связи генерал отметил, что слово «бунт», использованное в ряде СМИ по отношению к событиям на базе «Граф Игнатиево», было употреблено журналистами «крайне неудачно».

Напомним, в ноябре 2016 года минобороны Болгарии заключило с РСК «МиГ» контракт на поставку десяти двигателей для МиГ-29 — четырёх новых двигателей РД-33 серии 2 и шести бывших в эксплуатации и прошедших профилактику. Поставка двигателей осуществлялась с апреля 2017 года.

Как заявлял премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, после установки новых двигателей на истребители, к концу 2017 года ВВС республики должны будут иметь в своём распоряжении 16 исправных МиГ-29.

Тем временем одним из самых острых вопросов на повестке дня в Болгарии остаётся закупка новых истребителей для ВВС республики в рамках утверждённой ещё в 2014 году концепции «Болгария в НАТО-2020», которая предусматривает полный отказ от использования советских/российских истребителей и вертолётов в целях обеспечения «военной независимости» от России.

В качестве различных вариантов рассматривается, в частности, закупка у Италии истребителей Eurofighter Typhoon Trance 1 из имеющихся в наличии ВВС страны, которые были произведены около 10 лет назад, а также предложение Португалии о поставке подержанных многоцелевых истребителей F-16 американского производства, модернизированных по стандарту MLU. Единственным вариантом поставки новых самолётов являются шведские истребители Saab JAS-39C/D Gripen.

Вопрос с закупкой истребителей откладывался уже неоднократно в связи с острой нехваткой средств в бюджете страны, а также политизацией данного вопроса и спорами по нему в правительстве Болгарии. По последним сообщениям, процедура закупки самолётов может быть отложена ещё на один год.