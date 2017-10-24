Архангельск, 24 октября, 2017, 23:22 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов в ходе поездки в Архангельскую область проверил ход исполнения «майских» указов президента России, ознакомился с развитием системы здравоохранения и транспортной инфраструктуры региона, обратил внимание на проблемы при расселении ветхого и аварийного жилья.

Szfo.gov.ru Николай Цуканов (слева) посетил Первую городскую клиническую больницу в Архангельске

Полпред посетил Первую клиническую больницу Архангельска, строящийся перинатальный центр и провел совещание с участием губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сообщила ИА REGNUM 24 октября пресс-служба полпредства.

Среди общих позитивных тенденций в регионе Николай Цуканов отметил значительный рост индекса промышленного производства, который в текущем году уже составляет 124% к уровню 2016 года. На 28% выросло жилищное строительство, в строй введено более 200 тысяч квадратных метров жилья, растут инвестиции в основной капитал.

В то же время зафиксировано снижение производства продукции сельского хозяйства на 0,4%, объем просроченной задолженности по зарплате увеличился с начала года почти в 2 раза. Николай Цуканов поручил правительству Архангельской области совместно с правоохранительными органами принять дополнительные меры по снижению этой задолженности, в том числе на предприятиях, находящихся в стадии банкротства.

Под особым контролем полпредства находится реализация программы по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. В ранее установленные сроки эта программа Архангельской областью не выполнена. При этом зачастую людей из одних коммунальных квартир переселяют в другие, не улучшая качества их жизни. Властям региона указано на порочность подобной практики, даже если она формально не нарушает правил программы расселения.

Цуканов высказал уверенность, что в установленные сроки область справится с задачей по расселению аварийного жилья. Он порекомендовал правительству Архангельской области использовать для решения проблемы переселения граждан из коммунальных квартир опыт других регионов.

Читайте ранее в этом сюжете: В 5 регионах СЗФО график расселения ветхого жилья сорван по вине строителей

В деле исполнения «майских» указов президента по итогам 2016 года из 40 показателей в Архангельской области были достигнуты только 24 — самый низкий уровень в СЗФО. Ситуация по исполнению указов должна быть коренным образом исправлена, поставил задачу полпред.

В сфере медицины и здравоохранения Архангельской области наиболее проблемными ситуациями являются высокие показатели смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, от последствий ДТП. Но хуже всего дела в онкологии, где за 8 месяцев текущего года рост заболеваемости составил 7,4%.

На совещании с полпредом и губернатором правительству области поручено провести анализ незавершенных контрактов по созданию объектов здравоохранения и направить в аппарат полномочного представителя предложения по завершению этих работ.

По словам Николая Цуканова, в системе здравоохранения региона не все вопросы можно решить собственными силами. Поэтому вместе с Минздравом России будет дана оценка организации работы профильного регионального ведомства и сформулированы предложения по ее улучшению. Необходимо сделать акцент на профилактике онкологических заболеваний, приобретении необходимого оборудования, маршрутизации пациентов, обучении специалистов.

Коснувшись хода строительства перинатального центра в Архангельске, с которым сегодня ознакомился полпред, Николай Цуканов высказал уверенность, что он начнет работу в начале будущего года.

«Самое главное, чтобы он заработал в части маршрутизации пациентов, чтобы люди, которые будут приезжать из районов области, не почувствовали ухудшение качества оказания этой медицинской услуги», — сказал Николай Цуканов.

Также на совещании в Архангельске обсуждалось сложное положение в дорожной отрасли. В области самый низкий среди регионов СЗФО процент дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативам, — менее 14%.

«Самое необходимое — приведение в порядок городских дорог, дорог областного центра, строительство современных тротуаров, ремонт дворовых территорий и обеспечение межмуниципального сообщения», — сказал Николай Цуканов по итогам обсуждения этой темы.

Как считает полпред, региональный дорожный фонд в состоянии проводить необходимый ремонт и осуществлять первоочередное строительство дорожной инфраструктуры. Властям Архангельской области предложено активнее работать с Минтрансом России и Росавтодором по увеличению финансирования дорожного строительства и ремонта.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заверил, что по итогам совещаний с полномочным представителем президента РФ в СЗФО будут даны соответствующие распоряжения региональному правительству.