Москва, 24 октября, 2017, 22:36 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» ввела новые правила возврата авиабилетов пассажирам. Об этом 24 октября сообщает ресурс FrequentFlyers со ссылкой на телеграмму авиакомпании.

Clay Gilliland Cалон самолета авиакомпании Аэрофлот

Как отмечается, в соответствии с новыми правилами отказ пассажиру в предоставлении въездной визы в страну, билет на рейс в которую он уже приобрёл, больше не рассматривается как основание для возврата средств за билет «по независящим от пассажира причинам».

Действовавшие ранее правила предусматривали, что пассажир, которому было отказано в визе, мог вернуть даже невозвратный билет и возместить средства без каких-либо штрафных санкций.

Информацию о нововведении подтвердил газете «Ведомости» источник, близкий к «Аэрофлоту». Как отмечает издание, новые правила в авиакомпании считают абсолютно справедливыми.

«При покупке билета пассажир должен сам просчитывать свои риски, — пояснил собеседник издания. — У пассажира есть опция — приобрести невозвратный билет или возвратный с небольшой доплатой. Компания не должна на себя брать риски пассажиров и финансовые потери».

Официально компания «Аэрофлот» пока не прокомментировала данную информацию.