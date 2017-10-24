Киев, 24 октября, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 25 октября 2017 года совершит рабочий визит в ФРГ, сообщает 24 октября пресс-служба украинского МИД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Климкин

Пресс-служба отмечает, что предстоящий визит Климкина в ФРГ будет 26-м по счету за его интенсивную трехлетнюю деятельность. В ходе 26-й поездки украинский министр иностранных дел намерен встретиться с членами политических партий страны, а также с журналистами.

Кроме того, главе украинского внешнеполитического ведомства обещана встреча с советником канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности.

Представители руководства Германии соответствующего главе МИД ранга пока не изъявили желания участвовать в мероприятии Климкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что новый украинский закон «Об образовании», ущемляющий все языки кроме украинского, не будет распространяться на нацменьшинства, языки которых распространены среди стран-членов Евросоюза.