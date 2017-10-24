Калуга, 24 октября, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат Городской думы Максим Платов 23 октября приняли участие в ежегодной всероссийской акции Рослесхоза «Живи, лес!».

Фото пресс-службы городской думы Калуги Калужане приняли участие во всероссийской акции Рослесхоза «Живи, лес!»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на территории Губернского парка в районе улицы 65-летия Победы было высажено около трех тысяч саженцев клёна, липы, дуба и сосны.

«Президентом Владимиром Путиным было выдвинуто предложение о создании «зелёных поясов» вокруг крупных городов, — рассказал Александр Иванов, — это предложение было поддержано общественными организациями, Законодательным собранием Калужской области и Городской думой Калуги. Прошедшая сегодня экологическая акция является одним из этапов создания зелёного пояса Калуги. Городскими властями уделяется большое внимание и озеленению самой Калуги, наш город в прошлом был известен как один из самых зелёных городов России и мы намерены вернуть ему это звание. Ранее в Калуге были высажены деревья вдоль улиц Кирова и Суворова, созданы скверы в микрорайоне Кубяка и на улице Болдина, ведутся работы по созданию нового городского парка, территориальные общины активно участвуют в озеленении дворовых территорий и микрорайонов города».