Калуга, 24 октября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмимесячного ребёнка от пневмонии в стационаре городской больницы. Персонал больницы подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей. Об этом 24 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщила следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК по Калужской области Валентина Кутенкова.

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Отметим, что информация о происшествии появилась в соцсетях области 12 октября 2017 года. Пользователи подозревали врачей Детской городской больницы в халатности, из-за которой 9 октября погиб младенец.

По версии следствия, 9 октября, увидев болезненное состояние грудного ребенка, мать вызвала скорую помощь. Через час после госпитализации мальчика в Детскую городскую больницу он скончался в результате отёка головного мозга, вызванного пневмонией.

В результате проверки, проведённой следственными органами СК РФ по Калужской области проверки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее Минздрав РФ опровергает информацию о эпидемии пневмонии в регионах России. В ведомстве отметили, что рост числа случаев фиксируется в пределах прогнозируемых значений.