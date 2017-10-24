Анкара, 24 октября, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Операция турецкой армии в сирийском Идлибе скоро завершится, а следующей военной целью может стать курдский Африн на севере Сирии, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает 24 октября телеканал Haber Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По информации телеканала, такое заявление турецкий президент сделал в ходе своего выступления на заседании правящей Партии справедливости и развития.

«Что мы раньше говорили? Мы можем за одну ночь внезапно войти и ударить», — цитирует слова Эрдогана телеканал.

Напомним, Генштаб ВС Турции объявил о старте военной операции по установлению безопасности в зоне деэскалации в Идлибе 9 октября. По планам турецких военных, там будут размещены три базы и более 40 наблюдательных пунктов. Кроме того, турецкие военные намерены взять под контроль автотрассу Рейханлы — Африн — Телль-Рифъат.

В это же время Эрдоган сделал заявление о готовности армии Турции действовать в Сирии и после завершения этой операции, предпринимая действия против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) в районе сирийского Африна.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная Анкара продолжает считать СНС и партию «Демократический союз» сирийским филиалом Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией.