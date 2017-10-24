Красноярск, 24 октября, 2017, 19:19 — ИА Регнум. В регионах Сибири ожидается резкое ухудшение погоды, которое может привести к серьезным происшествиям на дорогах, линиях электропередач, линиях связи, повреждениям крыш и увеличению травматизма среди населения. Об это сообщили 24 октября в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

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Непогода придет в Сибирь 25 октября и продлится до конца недели. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 23-28 м/с. Ожидаются дожди, местами сильные, переходящие в мокрый снег. В отдельных районах возможны обильные снегопады.

Ухудшение погодных условий предсказывается почти на всей территории Сибирского федерального округа (СФО) от Омской и до Иркутской областей.

МЧС предупреждает, населению необходимо прислушиваться к сообщениям синоптиков, чтобы не стать жертвой несчастного случая.

В сообщении МЧС отмечается, что муниципальные власти и главы объектов жизнеобеспечения получили соответствующее предупреждение. Они должны выполнить комплекс превентивных мероприятий, направленных на снижение возможных последствий погодных явлений.