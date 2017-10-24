Кабул, 24 октября, 2017, 19:21 — ИА Регнум. На севере Афганистана в результате столкновений между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористами, лояльными ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ликвидированы десятки талибов, 24 октября сообщает Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

На протяжении последних трёх дней столкновения происходили в провинции Джаузджан, граничащей с Туркменистаном, в районе Куш-Тепа, заявил начальник провинциальной полиции Факир Мохаммад.

«Во вторник (24 октября) ликвидированы 42 боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и около шести террористов, лояльных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Мохаммад.

Более сотни семей были вынуждены покинуть местность, где произошли столкновения между террористами, заявил губернатор Куш-Тепа Аминулла Амин.

Напомним, боевики, лояльные ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в основном расположены в восточных районах страны, граничащих с племенными районами Пакистана, однако в последнее замечено присутствие данных боевиков в северных провинциях, включая Джаузджан, Сари-Пуль и Фарьяб, граничащих с Узбекистаном и Туркменистаном.