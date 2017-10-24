Багдад, 24 октября, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В Эрбиле призвали к отставке президента Иракского Курдистана Масуда Барзани и формированию временного правительства, 24 октября сообщает Al Arabiya.

Регионы расселения курдов

Представители курдских партий, включая «Движение за перемены» («Горран»), «Исламскую группу Курдистана» (ИГК) и «Альянс за демократию и справедливость», опубликовали совместное заявление, в котором призвали к формированию временного правительства.

«Мы работаем с политическими партиями Курдистана, чтобы сформировать временное правительство … и взять на себя ответственность за диалог с федеральным правительством в Багдаде», — указано в совместном заявлении.

В заявлении также говорится о необходимости создания «дорожной карты», чтобы разрядить напряжённость в Киркуке и других спорных с федеральным правительством регионах.

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Напомним, напряжённость в отношениях между Эрбилем и Багдадом сохраняется с 25 сентября 2017 года, когда региональное правительство Курдистана провело референдум о независимости региона от федеральных властей Ирака.

На прошлой неделе сотрудники федеральной полиции при поддержке антитеррористических подразделений вытеснили последние курдские отряды пешмерга из богатой нефтью провинции Киркук.