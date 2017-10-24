Москва, 25 октября, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Есть мощнейший запрос у граждан на перемены, люди хотят сформировать для себя и своих детей образ реального будущего — причем именно модель созидательного развития, а не выживания и прозябания. Многие ученые, эксперты, целые политические институты озаботились этой проблематикой, футурологи опять «на коне». Тут бы навалиться всем миром и поразмышлять со знанием дела, но что-то никак не складывается приемлемый для большинства силуэт. Приближающиеся выборы президента РФ могут стать реальной основой для выстраивания новой модели развития страны, считает руководитель Центра стратегических проектов и инициатив Алексей Чернышов:

Уверенный взгляд в будущее

За более чем четверть века в современной России так и не произошло формирование осознанной стратегии национального развития. Не той, которая предполагает сдачу российских интересов в угоду транснациональных корпораций и доморощенных нуворишей, а той стратегии, которая бы отвечала потребностям тех многочисленных народов, которые живут на 1/6 части суши.

Как мантру, верховная российская власть любит повторять, что ни у кого нет монополии на продвижение своего видения мира. Но борьба с однополярностью предполагает представление на суд общественности собственного сценария развития страны и мира.

Еще в 1993 году вышла в свет работа Вадима Цымбурского «Остров Россия». Не предполагая заниматься осмыслением наследия ученого, хотелось бы выделить лишь две грани, нужные нам для сегодняшнего разговора.

Первое. Никто из политиков за такое количество лет не удосужился обратить внимание на предложенную новую интеллектуальную парадигму. Если ее развивать и домысливать, то она состоит в том, чтобы попытаться представить Россию в качестве острова. Да, именно так: на большом Евразийском континенте провести незримые и вполне формальные границы. Чтобы попытаться понять Россию как самодостаточную цивилизацию.

Второе. Следуя за рассуждениями автора, по-новому осмыслить идею об «изоляционизме». Именно эта «несвоевременная», во многом парадоксальная мысль могла стать тем самым инструментом, который смог бы помочь осмыслить нахождение России в определенной мировой системе координат. Не построение «осажденной крепости», а выработка собственной стратегии развития, собственного взгляда на мир, на свое будущее. И такой «неоизоляционизм» в той или иной степени осуществляют многие страны. Речь не о Северной Корее, закрывшейся «высоким» забором от всего мира в качестве отшельника. Это и благообразная Великобритания, вновь начавшая дрейф от единой Европы к себе на остров. Это и «самурайская» цивилизация Японии. Это, как это парадоксально ни прозвучит, во многом Иран, и даже Китай и Индия…

Почему же только Россия действует с открытым «забралом», по принципу отдать последнюю рубаху за желание быть вместе с «просвещенным» (читай — западным) миром? А затем так же быстро менять парадигму на «восточное» направление. Корабль не может идти по принципу шарахания из стороны к сторону.

Наступило время провести внутреннюю ревизию страны. Призакрыться, прислушаться к самим себе. Переосмыслить многие существующие позиции. Запустить в настоящем проект территории устойчивого развития, а не псевдостабильности.

Привлечь в реальном смысле к написанию Образа Будущего современную молодежь, которую многие пытаются сегодня сделать своим ресурсом, но услышать по-настоящему, по-взрослому не хотят. Нужны не хиханьки-хаханьки и высокопарные слова с трибун, а реальное приглашение к практической деятельности. Это мог быть, по типу тимуровского движения, в наш цифровой век, мощнейший проект «интеллектуального десанта», когда десятки юношей и девушек, студентов и не только смогли бы встретиться с известными деятелями прошлого, взять у них интервью, погрузить его в информационные экспертные ресурсы. Тем самым сохранить ценностные основания прошлого и соединить важными знаниями и социальными технологиями дня нынешнего. Пока же и прошедший Всемирный фестиваль молодежи и студентов зафиксировал желание российской власти апеллировать не к своей, а к англоязычной публике…

Что мы хотим от других стран? Влюбить их в себя? Показать, какие мы крутые парни? Но, как известно, насильно мил не будешь. Может быть, уже пора сосредоточиться на себе, на сохранении нации? Перенаправить основной месседж и усилия власти на обустройство внутреннего пространства, на развитие человеческого потенциала. И тогда окажется, что в стратегии развития нам бы и финансы «призакрыть» надо. А то совсем уж непонятно, как можно строить государство развития, когда, по оценкам экспертов, более 1 трлн долларов просто «убежали» из страны за последние 20 лет. И от «миграционных волн», постоянно набегающих на «остров Россию», нужно выстроить разумные и гибкие шлюзы. Понимая, что нужно всеми силами укреплять русское ядро нации, защитить коренное население от вторжения извне. А пока, по данным РАНХиГС, в 2017 году в количественном соотношении по сравнению с 2016 годом, граждан Украины и Молдавии заменили представители Узбекистана и Таджикистана, а граждан Белоруссии — выходцы из Киргизии.

И какие при этом геополитические задачи мы сможем решить, если собственная национальная идентичность будет окончательно подорвана экономическими (во многом — коррупционными), миграционными и демографическими процессами?

Власти пора уже отказаться от спекулирования на ностальгической теме истории с былинными мечтами о прошлом. Важно, чтобы люди поступка и волевого интеллекта получили право созидать в современной России. И защищаться. Ведь задачи глобалистов в общем-то до примитива понятны: оторвать от земли значительную часть народа, превратить их в неграждан, распылить по всему миру, вытравить национальное сознание.

Приближающиеся выборы главы государства могут стать реальной основой для выстраивания новой модели развития страны, в том числе в режиме просвещенного авторитаризма, а могут превратиться в ретуширование архаичного состояния российского общества. И тогда разве что проект «Ксюша» (Собчак) добавит предстоящим выборам огня и страсти. А мы вновь увидим спектакль с «карнавализацией сознания», ритуальными выборными технологиями и танцами «шаманов», призывающих, как всегда, проголосовать по принципу «лишь бы не было войны».

Такой ли участи мы хотим для себя и своих детей? Начнем ли мы вырабатывать собственный суверенный Образ Будущего или так и будем двигаться по чужому сценарию, написанному для нас извне?