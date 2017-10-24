Киев, 24 октября, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Киевский метрополитен и международный аэропорт Одессы 24 октября заявили об атаке хакеров на свои информационные системы.

geralt Хакеры

«Внимание! Кибератака! Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими картами на жёлтом турникете или MasterPass). Извиняемся за неудобства и просим пассажиров пользоваться альтернативными способами оплаты», — говорится в сообщении киевской подземки в Facebook.

Сообщение об атаке распространила на своей странице в Facebook и пресс-служба Одесского аэропорта:

«Сообщаем, что информационная система международного аэропорта «Одесса» подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания».

Какие-либо подробностей о характере атак в официальных сообщениях не приводится. Между тем, по данным украинских СМИ, речь идет об одной из разновидностей вируса-вымогателя Petya, масштабной атаке которого в июне 2017 года подверглись более 80 предприятий и компаний в целом ряде стран мира.

По данным специалистов антивирусной лаборатории ESET, атака вируса Petya началась с территории Украины.