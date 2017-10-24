Севастополь, 24 октября, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ не довело до Севастополя 0,9 млрд рублей, которые должны быть направлены на строительство двух крупных спортивных объектов по госпрограмме. Об этом на пресс-конференции 24 октября заявил начальник управления молодежи и спорта правительства Сергей Резниченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Верещагин. Севастополь

«Министерство спорта РФ довело лимиты в размере 159 млн рублей на два объекта. Этой суммы не хватает даже на строительство одного из комплексов. Заявки на финансирование были отправлены вовремя, проекты обоих спортивных сооружений готовы. Мы продолжаем переговоры с министерством спорта и министерством финансов для того, чтобы нам увеличили лимиты на 2018 год», — сказал Резниченко.

Речь идет о строительстве оздоровительного комплекса (СОК) «200-летие Севастополя» в Загородной балке и футбольного стадиона «Горняк» в Балаклаве. Проектирование и строительство финансируется по отраслевой госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта РФ». Общий объем средств на два сооружения составляет 2,1 млрд рублей. Севастополь запрашивал 1,1 млрд на строительство первой очереди спортивного комплекса и 394 млн рублей на стадион «Горняк».

По словам Резниченко, из-за недостатка доведенных лимитов город вынужден приостановить строительство спортивно-оздоровительного комплекса и сконцентрироваться на строительстве стадиона.

«Если мы закроем эти два объекта для доступа, то выполним небольшой объем работ», — пояснил начальник управления.

В соответствии с госпрограммой на стадионе «Горняк» будут построены футбольное поле, беговые дорожки, теннисные корты и зрительские трибуны на 1,5 тыс. мест. Его планируют открыть в 2019 году, СОК должен быть готов в 2020-м.

Первый этап строительства спортивного комплекса в Загородной балке предусматривает реконструкцию футбольно-регбийного поля, создание сектора легкой атлетики, зрительские трибуны на две тысячи мест. Там же появится бассейн с тремя чашами, в том числе для водного поло, прыжков с вышки.

Добавим, что на проектные работы СОК и стадиона было израсходовано 50 и 15 млн рублей соответственно.