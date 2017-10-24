Вашингтон, 24 октября, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в интервью Foxnews 22 октября заявил, что он не нуждается в помощи европейских союзников в решении вопроса о ядерной сделке с Ираном. Речь, прежде всего, шла о Германии и Франции, которые продолжают вести торговую деятельность с Ираном после отмены международных санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее, 13 октября, Трамп назвал ядерную сделку с Ираном «худшей в истории Соединенных Штатов», однако открыто о выходе из договора не заявил. Вместо этого американский лидер дал Конгрессу США 60 дней на то, чтобы либо возобновить экономические санкции против Тегерана, либо модифицировать законодательство, которое сейчас обязывает президента подтверждать выполнение Ираном условий договора каждые 90 дней, сообщает Foxnews.

В интервью Трамп заявил, что ЕС поддержал бы санкции США в отношении Ирана, если бы американский лидер настоял на этом. Однако, со слов президента, он позволит Германии и Франции и дальше торговать с Тегераном, пока Америка и сама справляется с давлением на иранское руководство.

«Я сказал им: «продолжайте делать деньги». Не беспокойтесь, мы не нуждаемся в вас», — подчеркнул Трамп, обращаясь к европейским лидерам. «Они и правда мои хорошие друзья. Я отлично нахожу с ними общий язык, как с Ангелой, так и с Эмманюэлем», — сказал Трамп, упомянув федерального канцлера Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, что также в воскресенье, 22 октября, государственный секретарь Рекс Тиллерсон, выступая на дипломатическом приеме в Саудовской Аравии, подчеркнул, что США всё же «надеется, что европейские компании присоединятся к США и введут в действие санкционный режим».

«Те, кто ведет торговлю с иранской революционной гвардией или другими формированиями — европейские или международные компании, — делают это на свой страх и риск», — предупредил госсекретарь.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, лидеры ЕС, в частности, Великобритании, Франции и Германии, заявили, что сохранение и выполнение условий иранской ядерной сделки соответствует их национальным интересам. В ЕС считают, что сохранение ядерной сделки с Ираном является важным условием для начала переговоров с Северной Кореей по ее ядерной программе, поэтому они приложат все усилия, чтобы условия соглашения соблюдались всеми сторонами.