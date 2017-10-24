Киев, 24 октября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили прокомментировал решение Миграционной службы Украины о непредоставлении ему статуса беженца. Свой комментарий Саакашвилил опубликовал сегодня, 24 октября, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Напомним, Саакашвили был лишен всех своих постов на Украине и даже гражданства этой страны. Однако Саакашвили при поддержке Запада вернулся на Украину, прорвавшись через границу, заключил политический союз с Юлией Тимошенко и начал протест против существующей властной группировки.

Известно, что сразу после прорыва с территории Польши на Украину Саакашвили подал в Миграционную службу этой страны прошение о предоставлении статуса беженца. Дело в том, что в Грузии Саакашвили осужден по уголовным делам о мошенничестве, растрате бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями. Если Саакашвили будет депортирован в Грузию, ему грозит тюрьма.

И вот сегодня генеральный прокурор Украины Юлий Луценко заявил, что Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в статусе беженца, а значит, неугодного политика можно выслать в Грузию, где он сядет в тюрьму.

«Государственная миграционная служба Украины отказала Саакашвили в статусе беженца. Сейчас он апатрид без каких-либо обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию. И миграционная служба об этом знает», — заявил Луценко.

Однако сам Саакашвили считает, что украинские органы государственной власти надлежащим образом не рассмотрели его прошение о предоставлении статуса беженца.

«Ирония ситуации в том, что миграционная служба мне не то что не отказывала — они до сих пор не ответили на мой запрос и вообще не предоставили никаких документов, которые оспаривали бы моё право находиться на Украине!» — пишет Саакашвили.

Он посоветовал Луценко прочесть статью 16 и часть 4 статьи 17 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». По мнению Саакашвили, согласно этим нормативно-правовым актам его статус на Украине легален, так как он имеет постоянное место жительства на Украине и пользуется всеми правами гражданина.