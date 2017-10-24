Степанакерт, 24 октября, 2017, 16:46 — ИА Регнум. На данный момент на границе Нагорного Карабаха наблюдается определенная напряженность. Об этом сегодня, 24 октября, заявил журналистам министр обороны Карабаха Левон Мнацаканян.

artsakhpress.am Левон Мнацаканян

Глава оборонного ведомства отметил, что напряжение обусловлено нарушением режима прекращения огня азербайджанскими вооруженными силами.

«19 октября наш военнослужащий был поражен азербайджанским снайпером. Адекватный ответ с нашей стороны не заставил себя ждать. Думаю, что это напряжение связано со снайперской войной, которую противник уже давно выбрал в качестве линии поведения», — цитирует МнацаканянаАрцахпресс.

Он также напомнил, что азербайджанская сторона также дважды применила ракеты «Спайк», однако удары не достигли цели.

По словам Мнацаканяна, на этот раз карабахская сторона не поддалась на провокацию, однако если такая ситуация повторится в будущем, то ответ однозначно будет более болезненным.

«Накануне мы не ответили, так как считаем, что в этом пока нет необходимости. На днях состоится встреча с представителем Минской группы ОБСЕ, и эти вопросы мы обсудим с ним», — сказал Левон Мнацаканян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября азербайджанским снайпером был смертельно ранен военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха. А 22 и 23 октября вооруженные силы Азербайджана применили противотанковые ракеты типа «Спайк».