Ярославль, 24 октября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Многодетные семьи Ярославской области смогут получить землю в областном центре в аренду, как предполагает региональный закон. Об этом мэр города Владимир Слепцов сообщил на заседании рабочей группы с участием многодетных, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, попытка многодетных семей воспользоваться нормами нового закона привела к скандалу. Семьи, подыскавшие для себя участок в городе, получали отказы, а после встречи с мэром вице-председатель общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина обвинила главу города в хамстве. Позднее Владимир Слепцов опроверг это обвинение, а для решения спорных вопросов была создана рабочая группа. 24 октября прошло ее первое заседание.

«Чтобы пойти навстречу тем, кто хочет получить землю в аренду без очереди, я поручил департаменту архитектуры провести мониторинг и выяснить, есть ли такая земля. И выяснилось, что такая земля есть. Неликвидные участки, которые выставлялись на аукцион и не были куплены. Мы приняли решение, чтобы люди не искали участки самостоятельно, а обращались к нам, и мы будем предлагать те участки, которые возможно предоставить в аренду», — сказал Владимир Слепцов.

Для этих целей в городе мэрия нашла 19 земельных участков. Они находятся в районах существующей застройки. Многодетные семьи смогут получить ее в аренду на 20 лет с возможностью построить там дом в течение 10 лет. После завершения строительства дома участок можно оформить в собственность. Городские власти предостерегли многодетных от возможных махинаций с землей. До 1 марта действует «дачная амнистия», предполагающая упрощенный порядок регистрации индивидуальных жилых домов. Однако в мэрии сразу заявили, что не будут регистрировать на этих участках «времянки», которые позволят перевести землю в собственность и перепродать.

Также Владимир Слепцов объявил о том, что решается вопрос предоставления земли многодетным в собственность. В очереди стоят 397 семей, который нуждаются в улучшении жилищных условий. По словам мэра, около 100 участков будет выделено в ближайшее время, и, в отличие от участков, предлагаемых в аренду, это будет хорошая, ликвидная земля.

С представителями многодетных семей на этой встрече мэр, видимо, памятуя о предыдущем скандале, общался предельно корректно и вежливо, не раз повторив, что никто отказывать семьям не собирается.