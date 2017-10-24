Пекин, 24 октября, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Китайские автолюбители обратили внимание на снимки нового пикапа от известного китайского производителя Lifan Group, практически полностью скопированного с американского Ford F-150 Raptor. Новинка китайского автопрома пикап Lifan Projen поступит в продажу уже в начале 2018 года.

Qi-che.com Lifan Projen

В настоящий момент новинка проходит дорожные испытания в одной из провинций, где ее и приметили китайские фотошпионы. Производитель пока не раскрыл подробные технические характеристики автомобиля, однако известно, что новинка будет оснащена 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с., пишет «Гунэй цичэ».

Несмотря на внешнее сходство с оригинальным Ford F-150 Raptor, китайский клон значительно отличается от своего «оригинала» внутренне: производитель отказался от дорогих материалов отделки салона в пользу бюджетного пластика. Кроме того, бортовая система мультимедиа значительно уступает развлекательному центру, установленному в пикапах от Ford.

Стоимость новинки составит около 90 тыс. юаней, что почти в шесть раз дешевле оригинального Ford F-150 Raptor, официальная стоимость которого составляет 499,8 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на автомобильном заводе Volvo в китайской провинции Сычуань состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску первых обновленных кроссоверов Volvo XC60 полностью китайской сборки. Официальный старт продаж китайских Volvo XC60 намечен на декабрь 2017 года.