Киев, 24 октября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября, президент Украины Петр Порошенко выступил в ходе заседания Совета регионального развития. Предлагаем ознакомиться с главными тезисами президентского послания к украинскому народу и чиновникам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Досрочных выборов в Раду не будет

«Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла избрания президента и Верховной рады. Как я вам уже говорил девять месяцев назад, никаких досрочных выборов не будет, что мы и обеспечили. Этот период до вынужденной паузы в реформах, и к риску роста популизма, каждому из нас надо использовать максимально эффективно. Еще раз хочу поблагодарить Верховную раду, которая проголосовала образовательную, пенсионную и реформу охраны здоровья… Она сделала первый шаг к отмене неприкосновенности народных депутатов», — напомнил Порошенко.

Война в Донбассе закончится не скоро

«К сожалению, война (в Донбассе — прим. ИА REGNUM ) еще очень далека от завершения. Хотя у нас есть свет в конце тоннеля. Если в 2015 году, когда я выдвинул инициативу ввода «голубых касок», миротворцев в Донбасс для обеспечения стойкого и надежного мира как первого этапа возвращения украинского суверенитета над Донбассом, никто в это не верил. И, кстати, тогда никто в мире нас не поддержал. Сегодня, когда я недавно вернулся с сессии Генеральной ассамблеи ООН, мы имеем твердую поддержку наших партнеров… Украина как член Совета Безопасности ООН в полной мере воспользуется возможностями для обеспечения мира, потому что мир — это то, чего ждут украинцы. Я искренне рад признакам и проявлениями того, что Украина спаслась, выжила, отошла от края пропасти», — сказал Порошенко.

Реформы возвращают Донецк и Луганск

«На Нацсовете реформ, ориентировочно в пятницу, рассмотрим масштабный проект по дерегуляции, который станет еще одним серьезным шагом для улучшения инвестиционного климата в нашем государстве и наших позиций в рейтинге Doing Business. Темп набрали неплохой, и просьба к каждому из вас — не сбавлять обороты. Некоторые реформы уже сейчас приносят результаты, например, снижение единого социального взноса и увеличение минимальной зарплаты до 3200 грн. (120 долл. — прим. ИА REGNUM ) и дальнейшее её повышение в этом году. Пенсионная реформа отразилась на пенсии шахтеров. По эту линию столкновения шахтеры чувствуют повышение пенсии, а с той стороны (ДНР и ЛНР— прим. ИА REGNUM ), шахты закрыты, затоплены, шахтеры сидят без работы и без денег. Это то, что я называю политико-дипломатический путь (возвращения Донецка и Луганска в состав Украины— прим. ИА REGNUM )», — сказал Порошенко.

«Я подчеркиваю, что период затягивания поясов завершается. Пенсионная реформа демонстрирует положительный эффект с первых дней. Другие реформы, такие как образовательная, направлена на то, чтобы защитить украинский язык и защитить украинское образование, сохранить те положительные наработки, которые есть, и дать возможность работать абсолютно новейшим технологиям. Реформа охраны здоровья или судебная — дадут ощутимые результаты обществу только через несколько лет. Да, нам всем не терпится. У нас как в той поговорке: теленок еще из коровы не вышел, а мы уже с долбежкой стоим», — рассказал Порошенко.

Кремль «пытается подорвать» Украину изнутри

Он также напомнил, что 23 октября посетил передовые позиции ВСУ в г. Авдеевка (Донбасс). Порошенко отметил, что часто посещает украинских военных, чтобы знать реальное положение дел в армии.

«Сейчас я как можно чаще стараюсь бывать на фронте не для того чтобы руководить, подменяя младших командиров. У Верховного главнокомандующего свои функции. И каждый должен работать на тех участках, которые отведены ему законом, статутом командования. Но очень нужна прямая обратная связь с личным составом. Ни один рапорт, ни один доклад не дают таких возможностей, как прямое общение с воином. На передке, на блокпостах они крепко и надежно держат оборону на линии столкновения. И благодаря им Путин убедился, что извне Украину не взять. Поэтому мы стали неотъемлемой частью гибридной войны и постоянных попыток Кремля подорвать Украину изнутри», — считает Порошенко.

Украину пытаются расшатать

«Находятся политиканы, которые не просто призывают к дестабилизации и хаосу, а пытаются это организовать, свести к нулю все те позитивные сдвиги, которые народ буквально выстрадал за 3,5 года испытаний. Но я отмечаю, ничего у них не получится. Как бы они ни пытались расшатать ситуацию, она не расшатывается. 30—40 людей они называют всеукраинской акцией протеста. Народ не позволяет расшатывать. Украина переходит от выживания к развитию», — считает Порошенко.

Порошенко рассказал о космодроме и «трезубце над Кремлем»

Глава государства отметил, что ему «в радость работать и промоутером, и рекламным агентом» при открытии новых предприятий и заводов на Украине. При этом он раскритиковал СМИ за склонность к негативу и нежелание освещать открытие новых заводов в регионах.

«И как говорит украинская поговорка: им трезубец над Кремлем поставь, они и тут скажут, что он криво стоит. Они находят поводы для печали… Наше информационное поле, к сожалению, несколько сориентировано на негатив. Иногда, чтобы о положительном событии сообщили в эфире, ленту должен разрезать чиновник, иначе о событии промолчат. И даже я не всегда могу помочь… Круче было бы построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки. Но мы делаем первые, но важнейшие шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной», — добавил Порошенко.

Напомним, в октябре украинский парламент реформировал медицинскую, пенсионную, образовательную сферы. 19 октября Рада сделала очередной шаг к изменению Конституции Украины относительно ограничения депутатской неприкосновенности, направив в Конституционный Суд законопроекты № 7203 (президентский) и № 6773 (депутатский). В частности, президентский законопроект предусматривает внесение изменений в название статьи 80 Конституции — «Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность», а также норма по которой «народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». В то же время депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что он поддерживает идею отправки миротворцев в Донбасс. По его словам, в ближайшее время Россия внесет на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе, для того чтобы они обеспечивали безопасность наблюдательных миссий ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

«Наличие миротворцев, даже можно сказать — не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины», — сказал Путин.

В свою очередь украинская сторона настаивает на том, чтобы миротворцы ООН обеспечивали безопасность и порядок на всей территории Донбасса и разместились на участке российско-украинской границы.

Ранее сообщалось, с 1 октября на Украине в рамках пенсионной реформы начался перерасчет соцвыплат. 9 млн пенсионеров получили повышенные пенсии. В частности, надбавка к пенсиям составили от 200 до 5 тыс грн. (до 187 долл.). Примечательно, что до 10 октября на Украине повышенную пенсию получили некоторые жители Донецка (ДНР). При этом прибавка пенсионера-шахтера превысила 150 долл.