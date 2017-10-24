Ереван, 24 октября, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Во время встречи в Ереване премьер-министров Армении и России Карена Карапетяна и Дмитрия Медведева произошёл небольшой казус. Данные по товарообороту Армении и России у Карапетяна и Медведева о оказались разными, но российский премьер убедил своего армянского коллегу, что российские цифры «лучше».

gov.am Карен Карапетян и Дмитрий Медведев на переговорах в Ереване

Товарооборот между Арменией и Россией за первые восемь месяцев 2017 года увеличился на 30%, сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. При этом, как пишет Sputnik, сначала цифры представил армянский премьер, заявив, что за 8 месяцев рост составил 23,5%.

В свою очередь Дмитрий Медведев заявил, что у него другие цифры по двустороннему товарообороту.

«У меня цифра лучше есть, чем ваша. С января по август товарооборот увеличился на 30 процентов. Я предлагаю ее и использовать», — сказал Медведев.

По его словам, полоса экономических сложностей преодолена, товарооборот восстанавливается. Он выразил надежду, что инвестиционное сотрудничество не будет отставать.

Медведев отметил, что за последнее время стороны наладили не только не двустороннее взаимодействие, но многостороннее в рамках ЕАЭС. Выгоды, во многом с этим связаны, в том числе, увеличение товарооборота. Все это, по его словам, говорит о том, что выбран верный путь.

«Это касается ввоза сельхозпродукции из Армении в Россию, других направлений», — сказал Медведев.

Карапетян сразу же отреагировал, сказав, что «однозначно за, чтобы пользоваться вашей статистикой».

Дмитрий Медведев находится в Армении с официальным визитом. Сегодня, 24 октября, российский премьер проведёт переговоры с руководством страны. Завтра Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, в ходе которого будет рассмотрена обширная повестка дня, включающая практические аспекты функционирования Евразийского экономического союза.