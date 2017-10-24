Самара, 24 октября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. В Самарской области по итогам первого полугодия средняя зарплата врача составила 39 тыс. рублей, в 2018 году она будет доведена до 56,5 тыс. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные озвучил руководитель главного управления экономики и финансов регионального минздрава Вадим Свирид.

(сс) jarmoluk Медицина

На заседании общественной комиссии при комитете по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Свирид доложил об исполнении указа президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». По его словам, зарплата в сфере здравоохранения «демонстрирует значительный рост». Для сравнения он привел цифры за 2010 и 2017 год. Так, в 2010 средняя зарплата врача была 20,5 тыс. рублей, в первом полугодии 2017 года стала 39 тыс., соответственно у среднего медперсонала она за семь лет выросла с 11,8 тыс. до 22,5 тыс., у младшего медперсонала — с 7,6 тыс. до 14,7 тыс.

«Во исполнение указа президента РФ и в соответствии с прогнозом уровня средней зарплаты по региону «дорожной картой» в сфере здравоохранения в 2018 году предусмотрено доведение средней заработной платы врача до 56,5 тыс. рублей, среднего и младшего персонала — до 28,3 тыс. В четвертом квартале текущего года зарплата медиков ещё «подрастёт», необходимые средства уже предусмотрены в региональном бюджете и бюджете ТФОМС», — заявил Свирид.

По его данным, для повышения уровня зарплаты медиков с 2013 по 2017 годы дополнительно направлено 5,3 млрд рублей бюджетных средств (из них более 3,5 млрд из Фонда обязательного медицинского страхования).

«В практику повсеместно введены эффективные контракты, — пояснил чиновник. — Установлена зависимость зарплаты руководителя от средней зарплаты по учреждению, с 2016 года установлены предельные уровни зарплаты для заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений. После годичной апробации новой системы оплаты труда медработников, предусматривающей увеличение должностных окладов в полтора — два раза за счёт стимулирующей части зарплаты, она была введена во всех учреждениях системы здравоохранения региона».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным статистики, в России в текущем году средняя зарплата работников медучреждений составляет 18 тыс. — 55 тыс. рублей. В Приволжском федеральном округе она находится на уровне 37 тыс. рублей, средний медперсонал получает около 21 тыс. младший медперсонал — 13,5 тыс. При этом врачам предлагаются так называемые эффективные контракты, где прописываются условия доначисления баллов, на основании которых рассчитываются коэффициенты премиальных выплат за сверхурочные часы, в том числе в ночное время. Критики эффективных контрактов обращают внимание на низкую закладываемую окладную часть зарплаты медиков.

Как заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, средняя зарплата врачей к концу 2017 года поднимется до 66 тыс. рублей, у среднего медперсонала — до 33 тыс., у младшего — до 30 тыс.

По информации Росстата, в первом квартале этого года средняя зарплата врача составила 49,2 тыс. рублей, среднего медперсонала — 27,9 тыс., младшего медперсонала — 18,6 тыс.