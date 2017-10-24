Воронеж, 24 октября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. В Павловском районе Воронежской области при строительстве молочного комплекса на 1,2 тысячи голов, стоимость которого оценивается в 1,2 млрд рублей, могут пострадать древние захоронения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября сообщил секретарь воронежского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Никитин. По данным активистов, рядом с селом Бабка агрофирма «Нива Придонья», которая входит в агрохолдинг УК ООО «ДОН-АГРО», начала работы по созданию системы орошения, не проведя необходимые археологические раскопки. В результате оказался разрушенным уже как минимум один курган.

ИА REGNUM Археологические находки

«Скорее всего, эти курганы относятся к эпохам бронзового и раннего железного века, то есть очень широкая хронологическая ориентировка и это очень широкая культурная принадлежность. Это могут быть как скотоводы эпохи бронзы, могут быть скифо-сарматы, могут быть какие-то поздние кочевники. Достоверно это неизвестно, потому что там никакие раскопки не проводились, мы можем только предполагать. Вообще курганы нам показывают социальный срез. Захоронение в кургане — это социально престижное захоронение, которое требует больших трудозатрат. Это большие земляные работы, внутри могут быть какие-то конструкции, погребальный инвентарь, который нам может рассказать о социальном происхождении и профессиональном занятии погребенного человека. Изучение погребальных обрядов может показать, кто обитал на этой территории», — рассказал Александр Никитин.

По словам активиста, на участке может находиться до нескольких десятков курганов. Ранее на этом месте никогда не проводились раскопки, поэтому точно назвать количество захоронений, нельзя. Во время выезда на место, активисты увидели, что разрушен как минимум один курган — он оказался разрезан траншеей.

При этом на сайте управления по охране культурного наследия, где публикуются данные обо всех проведенных экспертизах, информации о каких-либо археологических работах на участке нет.

Сейчас активисты направили обращение в управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области и в прокуратуру. В нем они просят дать правовую оценку ситуации.

«Исправить ситуацию может экспертиза. Во-первых, объекты, которые там есть, будут выявлены и поставлены на государственный учет, будут иметь четкие кадастровые границы. Какие-то курганы придется раскопать, что-то уже, конечно, разрушено, но в любом случае, мы сможем получить какую-то информацию о том, кто там захоронен», — рассказал Александр Никитин.

ИА REGNUM напоминает, что пренебрежение археологическими раскопками на месте строительства в Воронеже — вполне обычное дело. К примеру, в июле 2017 года скандал разгорелся вокруг реконструкции Советской площади в Воронеже. При проведении культурно-исторической экспертизы появились предположения, что на месте могли жить люди еще в I тыс. до н. э., то есть во времена, относящиеся к скифо-сарматской эпохе. Несмотря на это, работы на площади были начаты без проведения археологических раскопок.

В августе в связи с подобной историей в центре внимания СМИ и общественности оказалась стройплощадка в самом центре города, на улице Пушкинской, где между двумя памятниками архитектуры начали рыть котлован под офисный центр. Условием для разрешения строительства стало проведение археологических раскопок.

Сообщалось, что запрос на разрешение был направлен 17 июля, 20 июля на площадке начались археологические раскопки, а уже в начале августа стартовали строительные работы.