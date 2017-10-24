Ярославль, 24 октября, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В магазинах Ярославской области Роскачество проверяет качество докторской колбасы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ru.wikipedia.org Производство колбасы

Автономная не­ком­мер­чес­кая организация «Российская система качества» (Рос­ка­чест­во) закупает докторскую колбасу в 12 регионах страны, включая Ярославскую область.

Специалисты протестируют колбасу по 83 показателям качества и безопасности. Проверка должна показать, имеется ли в колбасе синтетические красители, консерванты, соя, крахмал, ДНК птицы, собаки и лошади, гормоны роста, антибиотики тетрациклиновой группы, сульфаниламиды, которые не разрешены российским законодательством.

В состав колбасы «Докторская» должны входить свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль, сахар (или глюкоза), пряности (орех мускатный или кардамон), антиокислитель: аскорбиновая кислота (Е300) или аскорбат натрия (Е301), фиксатор окраски: нитрит натрия (Е250). Наличие других ингредиенты лишает право называть колбасу докторской, но не мешает ее продавать. Сейчас проверяющие закупают колбасу в магазинах региона.

Представители сети «Глобус» не смогли дать комментарий. Как сообщили нам на стойке информации, сегодня ночью проводилась инвентаризация и все руководство на ней присутствовало, а сейчас его нет на рабочем месте. В сети «Магнит» сотрудники отказались говорить с корреспондентом, поскольку «не обладают компетентной информацией» и посоветовали звонить в головной офис в Краснодаре. Сеть «Пятерочка» тоже не смогла оперативно предоставить комментарий.