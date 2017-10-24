Бахчисарай, Крым, 24 октября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Руководство Республики Крым пообещало, что выплата заработной платы сотрудникам МУП «Управляющая Компания «Бахчисарай», которые почти год не получали заработанные деньги, начнётся сегодня, 24 октября. Об этом на очередном заседании Совета министров заявил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня с работы не уходит ни глава Бахчисарайской райадминистрации Владимир Удахин, ни глава райсовета Рефат Дердаров. Вице-премьер, курирующий Бахчисарайский район, Дмитрий Полонский также сегодня ночует в Бахчисарае до тех пор, пока зарплату сотрудникам МУПа не выплатят. Людей продержали без зарплаты 10 месяцев, это издевательство», — отметил Сергей Аксёнов.

Он также предупредил руководителей муниципалитетов, что за невыплату зарплат в подведомственных предприятиях они все будут уволены.

«Предупреждаю всех должностных лиц, кто будет так над людьми издеваться, — без промедления получит соответствующие оргвыводы, даже выяснять не буду. Увидим, что люди без зарплаты сидят — конец там всем будет, причём с записью в трудовую книжку», — подчеркнул глава РК.

Напомним, две недели назад руководству Республики стало известно о серьёзных задержках по зарплате в МУП «УК"Бахчисарай».

Также отметим, что в июне директор этого предприятия был задержан за взятку в 40 тысяч рублей.

По информации следствия, 28 июня подозреваемый получил от гражданки 40 тысяч рублей за способствование предоставлению в аренду нежилых помещений, подведомственных предприятию. Также, по данным пресс-службы прокуратуры РК, на предприятии был выявлен конфликт интересов.

«Прокуратурой в ходе проверки установлено, что в непосредственном подчинении директора МУП находилась его супруга, однако при наличии конфликта интересов руководитель мер по его урегулированию не принимал», — отмечалось в сообщении.

Помимо этого, глава РК накануне поручил вице-премьеру Юрию Гоцанюку показательно наказать за систематические нарушения управляющую компанию в Джанкойском районе.