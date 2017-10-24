Москва, 24 октября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов исключен из состава президентского совета по противодействию коррупции. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 18 октября, опубликован на портале правовой информации.

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Кроме Бречалова, из состава совета исключены депутат Госдумы РФ Любовь Яровая, адвокат Анатолий Кучерена и заместитель министра юстиции России Олег Плохой.

В то же время в совет по противодействию коррупции войдут президент торгово-промышленной палаты, член центрального штаба ОНФ Сергей Катырин, председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев и начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов. При это рядом с фамилиями Катырина, Пискарева и Фадеева значится ремарка «по согласованию».

ИА REGNUM напоминает, Бречалов состоял в президентском совете по противодействию коррупции в качестве секретаря Общественной палаты РФ с 2015 года. Полномочия его на этом посту были прекращены в апреле 2017 года в связи с назначением врио главы Удмуртии.