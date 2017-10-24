Киев, 24 октября, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Миграционная служба Украины отказала бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Юрий Луценко, передает 24 октября телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Луценко, прежде он говорил о наличии у Саакашвили статуса, исключающего депортацию или экстрадицию, однако сейчас ситуация изменилась — государственная миграционная служба, куда ранее обратился экс-глава Одесской области, отказала ему в статусе беженца.

«Господин Саакашвили, как всегда, в суд с обжалованием этого решения не обратился», — пояснил Луценко.

Он добавил, что теперь Саакашвили — апатрид, то есть лицо, не имеющее гражданства в стране пребывания. Какие-либо обстоятельства, исключающие его высылку за пределы Украины, отсутствуют.

Напомним, Михаил Саакашивли обратился в миграционную службу Украины за статусом беженца 11 сентября. Днем ранее он вместе со своими сторонниками прорвался на территорию страны через пункт пропуска «Шегини» во Львовской области.

12 сентября генпрокуратура Украины приступила к проверке запроса грузинской стороны об экстрадиции Саакашвили. Тбилиси просит у Киева арестовать и выдать политика.

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