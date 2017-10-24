Санкт-Петербург, 24 октября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ направило в Санкт-Петербургский городской суд официальный отзыв на исковое заявление петербургских градозащитников с требованием признать незаконным строительство ЖК «Планетоград» вблизи Пулковской обсерватории (Главная астронимическая обсерватория РАН).

Gaoran.ru Пулковская обсерватория РАН

Как стало известно, Минкультуры поддерживает доводы, изложенные защитниками Пулковской обсерватории в иске, и просит суд удовлетворить заявленные требования в полном объеме. Об этом сегодня, 24 октября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе петербургской организации партия «Справедливая Россия».

Депутат Заксобрания Петербурга от этой партии Алексей Ковалев был автором письма в Минкультуры с просьбой предоставить официальную позицию ведомства на иск группы граждан, оспаривающих постановление правительства Санкт-Петербурга, разрешившее строительстве вблизи ГАО РАН.

В своем отзыве ведомство Владимира Мединского сообщает, что, согласно федеральному закону «Об объектах культурного наследия», документация, разрешающая использование территорий особо ценных объектов, к которым относится Пулковская обсерватория, должна быть согласована с федеральным органом охраны объектов культурного наследия. При этом министерство культуры не получало соответствующих документов.

«Учитывая установленную законом необходимость согласования с Минкультуры России проекта планировки территории, отсутствие указанного согласования является существенным нарушением порядка принятия оспариваемого постановления, что, в свою очередь, является основанием для удовлетворения заявленных требований», — говорится в отзыве Минкультуры.

Там также напомнили, что Пулковская обсерватория входит в границы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников». А значит о проведении крупномасштабных строительных работ необходимо сообщить Комитету всемирного наследия «до принятия каких-либо решений, которые было бы трудно отменить». Однако в случае о начале строительства ЖК «Планетоград» Комитету всемирного наследия ничего не сообщалось, констатировали в федеральном ведомстве.

Авторы иска о признании незаконным разрешения на строительство жилого комплекса в защитной парковой зоне Пулковской обсерватории подчеркивают, что ЖК «Планетоград» запроектирован в самом важном для телескопов ГАО РАН направлении, так как именно в этом секторе проходит большая часть астрономических наблюдений. В случае реализации проекта обсерватория вообще может быть вынуждена прекратить свою работу.

Ответчиками в суде выступают служба Госстройнадзора, выдавшая разрешение на строительство, а также директор обсерватории Назар Ихсанов.

Отзыв министерства приобщен к делу 17 октября. Следующее заседание суда по иску защитников Пулковской обсерватории назначено на 22 ноября 2017 года.

Как считает автор обращения в Минкультуры, лидер фракции «СР» в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев, поддержка министерства «позволяет надеяться, что нам удастся отстоять нашу обсерваторию».

Он напомнил, что годы войны на Пулковских высотах велись ожесточенные бои, там находится множество неучтенных воинских захоронений, являющихся предметом охраны по законодательству о похоронном деле и об объектах культурного наследия.

«До сих пор действует решение, принятое еще при Сталине, которое определяет, что вся застройка вокруг обсерватории может проводиться только по согласию дирекции. Но, как вы видите, в наше время оно приводит к произволу. Поэтому нужно законодательно установить запретительный режим на все окружающие обсерваторию земли в радиусе 3 км», — подчеркивает Алексей Ковалев.

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Напомним, российская девелоперская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом с Пулковской обсерваторией жилой комплекс «Планетоград». Согласно планам, он займёт территорию в 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, появятся подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.

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Пулковская обсерватория (ГАО РАН) — основная астрономическая обсерватория Российской академии наук. Научная деятельность обсерватории охватывает практически все приоритетные направления фундаментальных исследований современной астрономии.

Строительство обсерватории завершилось в августе 1839 года. В 1945 году в радиусе 3 км вокруг обсерватории была установлена защитная парковая зона — с запрещением промышленного и крупного жилищного строительства «и с согласованием всякого строительства в этой зоне с дирекцией Пулковской обсерватории».