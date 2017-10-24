Москва, 24 октября, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Консервативная бюджетная и денежно-кредитная политика российского правительства себя полностью оправдала. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе девятого ежегодного инвестиционного форума «Россия зовет!».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Последние годы в России проводилась консервативная, сдержанная бюджетная и денежно-кредитная политика. Этот подход себя оправдал», — заявил Путин.

По его мнению, такой подход обеспечил необходимую устойчивость экономику, стпбильность государственных финансов и банковской сферы. Кроме того, он заложил «основу для позитивного долгосрочного развития».

«Теперь, опираясь на достигнутые результаты, безусловно, надо двигаться вперёд — имея в виду и все проблемные составляющие роста российской экономики. Мы их прекрасно видим и знаем, что с этим делать», — указал Путин.