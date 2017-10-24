Москва, 24 октября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Показ кинофильма «Матильда» можно назвать победой всех здравых людей в России, заявил режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции 24 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Учитель

«Надеюсь, ажиотаж не к скандалу, а к картине. Фильм «Матильда» вчера стартовал, он символичен, не только по линии кинематографа. Следующий этап — фильм выйдет в широкий прокат», — сообщил Учитель.

Он также добавил, что накануне состоялось знаковое событие — премьера фильма в Санкт-Петербурге. Режиссёру было важно провести показ именно в Мариинском театре.

«Премьера прошла замечательно, при переполненном зале. Показ превращается не просто в кинопремьеру, главное, это победа всех здравых людей, которых в стране, я уверен, больше. Из ямы поднялся весь оркестр Мариинского театра, шесть минут дирижировал. Весь зал аплодировал. Мы действительно победили», — подчеркнул он.

Отметим, премьерный показ фильма «Матильда» состоится сегодня, 24 октября, в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в 20.00. 23 октября состоялась премьера киноленты в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра.

Напомним, выходу фильма в прокат предшествовал крупный скандал: представители отдельных религиозных объединений угрожали прокатчикам беспорядками в случае согласия на демонстрацию неподобающей, по их мнению, картины. Так, после угрозы поджогов в ряде городов от картины отказались, а премьеру фильма в Санкт-Петербурге охраняли сотрудники ОМОН.

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Согласно официальной позиции Московского патриархата, фильм искажает историческую действительность, показывая фигуру императора Николая II в неуважительном ключе.

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