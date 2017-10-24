Пекин, 24 октября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель автомобилей FAW сообщил о начале продаж нового электрического седана Besturn B30 EV, представленного летом 2017 года. Besturn B30 EV является электрифицированной версией популярного в КНР седана Besturn B30.

Autohome.com.cn Besturn B30 EV

Согласно опубликованным характеристикам авто, мощность электродвигателя Besturn B30 EV составляет 109 л.с. Дальность хода электромобиля составляет 180 км, максимальная скорость не превышает 140 км/ч. При скорости 60 км/ч запас хода автомобиля составляет 230 км, пишет «Тайпин цичэ».

Помимо изменений в силовой установке автомобиля, B30 EV практически полностью не отличается от бензиновой версии. Дизайнеры FAW не стали видоизменять дизайн интерьера автомобиля, поэтому новый Besturn B30 EV, по мнению ряда экспертов, выглядит несколько устаревшим.

Официальная стоимость новинки пока неизвестна. Как ожидается, Besturn B30 EV в базовой комплектации будет стоить не мене 109 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автоконцерн BAIC, которому принадлежит немецкий бренд Borgward, опубликовал новые официальные снимки своей последней разработки — спортивного кроссовера Borgward BX6.