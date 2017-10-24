Ростов, Ярославская область, 24 октября, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Министерство культуры отказалось считать гору святой Марии в Ростовском районе Ярославской области объектом культурного наследия федерального значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил священник Александр Парфенов.

Фото Алексея Лобанова Горе святой Марии отказано в охранном статусе

В Ростовском районе есть гора Святой Марии. Рядом с ней находятся 3 федеральных памятника археологии, главным из которых является летописное Городище, на котором в XIII—XVI вв. был погост с церковью Марии Египетской и соответственно христианское кладбище.

В начале 2015 года там началась вырубка леса для карьера на площади около 30 га и разработка карьера в непосредственной близости от Горы святой Марии. В сентябре 2015 года департамент охраны ОКН признал гору святой Марии выявленным объектом культурного наследия. После этого ООО «Никитинский карьер» прекратило разработку карьера, поскольку пока гора Святой Марии имеет статус выявленного объекта и не занесена в реестр, проводить работы на ее территории незаконно.

Московский эксперт Надежда Завьялова предложила признать его объектом культурного наследия федерального значения и направила документы сначала в региональный департамент охраны объектов культурного наследия, а потом и в Министерство культуры. Пока документы ходили по инстанциям, в карьере вновь начались работы.

«23 октября этого года заместитель министра культура Олег Рыжков подписал отказ в предоставлении горе святой Марии статуса памятника культурного наследия федерального значения. Думаю, что это полностью в интересах частной фирмы, которая теперь может спокойно копать в карьере. Мы ждем обоснования и собираемся это решение обжаловать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель храма Михаила Архангела села Новотроицкое Александр Парфёнов.

Защитники горы собираются подать документы на присвоение объекту статуса объекта культурного наследия регионального значения.