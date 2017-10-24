Ярославль, 24 октября, 2017, 14:27 — ИА Регнум. В Ярославской области построен и сдан в эксплуатацию первый жилой дом, напечатанный на 3D-принтере. Об этом в своем Facebook сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Дом, напечатанный на 3D-принтере

«Этот дом в Ярославском районе полностью напечатан на 3D-принтере. Еще пару лет назад такой проект казался чем-то из области фантастики. Сейчас дом достроен и сдан. Это первый в Европе жилой дом, возведенный с помощью строительных 3D-технологий. Он полностью соответствует строительным стандартам, подключен ко всем инженерным коммуникациям. Уже скоро в нем будет жить ярославская семья», — написал Дмитрий Миронов.

Подробности технологии и стоимость нового жилья, а также то, будет ли такая технология поддерживаться властями в качестве массового строительства, не сообщается.