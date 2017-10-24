Москва, 24 октября, 2017, 14:26 — ИА Регнум. На состоявшейся сегодня, 24 октября, пресс-конференции самопровозглашенный кандидат в президенты России Ксения Собчак ошарашила даже своих сторонников, назвав Крым «украинским». И дело не только в том, что претендентка на высший пост в государстве начала свою публичную деятельность с демонстративного пренебрежения к воле его граждан, недвусмысленно выраженной в ходе референдума о воссоединении Крыма с Россией. Оказалось, что ради одобрения из-за рубежа Собчак готова и на уголовное преступление.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» — так называется ст. 280.1 Уголовного кодекса страны, которую Собчак намеревается возглавить. И сулит она за такие призывы «обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», как гласит ч. 2 данной статьи (о деянии, совершенном «с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)», — а публичная пресс-конференция, транслировавшаяся в интернете, как раз под эту категорию и попадает.

Защитники Собчак, разумеется, будут доказывать, что ни к каким деяниям она не призывала. Но позвольте: Ксения Собчак призывала голосовать — за себя, не признающую территориальную целостность своей страны. А значит, все возможные ее сторонники тоже становятся на грань банальной уголовщины… Нечего сказать, отличный старт для избирательной кампании. Тем более что иных идей у Собчак, судя по пресс-конференции, и нет.