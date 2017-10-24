Ярославль, 24 октября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Сегодня на заседании Ярославской областной думы директор регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов доложил депутатам о том, что муниципальные образования, в отличие от граждан, не спешат платить за капремонт. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru В Ярославле плата за капремонт обязательна только для граждан

Депутат Елена Кузнецова поинтересовалась собираемостью средств в фонд капремонта с собственников, в том числе с муниципальных образований. И тут выяснилось, что жители, в отличие от чиновников, гораздо более дисциплинированы в этом вопросе.

«Собираемость составляет по всем категориям плательщиков около 80%, в отношении муниципальных образований, вы правы, этот параметр гораздо ниже, он находится на уровне 65%, есть муниципальные образования, которые платят порядка 15% от того, что должны» — сказал Андрей Лукашов.

На вопрос, какие санкции применяется к должникам, от ответил просто — а никакие.

«Дай бог, чтобы они заплатили, но мы просто понимаем ситуацию с муниципальными бюджетами. Разговор об этом мы с ними проводим, в октябре было последнее совещание на эту тему. Мы предложили им составить планы реструктуризации этой задолженности и начать выплачивать текущие платежи и гасить задолженность» — сказал директор регионального департамента ЖКХ.

«То есть мы идем им навстречу, понимаем, что муниципальным образованиям тяжело, а жителей и их сложности мы не понимаем?» — задала резонный вопрос Елена Кузнецова.

«Да нет, мы их не понимаем по большому счету. Я не понимаю, как можно вести такую работу и не платить в фонды капремонта, если у них у всех есть источники средств, по крайней мере плату за найм они взимают и достаточно регулярно. Как правило, она выше, чем стоимость капремонта» — пояснил Андрей Лукашов.

Как сообщил председатель попечительского совета Фонда капремонта и вице-спикер Ярославской областной думы Виктор Волончунас, только Ярославль задолжал порядка 100 млн рублей взносов.

«По решению попечительского совета мы обратились к председателю правительства, чтобы с муниципальными образованиями провели соответствующие совещания и обязали их выйти на нормальные платежи» — сказал Виктор Волончунас.

Всего по программе капремонта в этом году в Ярославской области должны отремонтировать 575 домов.