Новосибирск, 24 октября, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Не успел в Новосибирске утихнуть скандал вокруг памятника Николаю Второму, как новосибирцам подкинули новую тему для противостояния.

Анна Алябьева ИА REGNUM Баннеры к 100-летию Великой Октябрьской революции в Новосибирске

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Баннеры, посвященные 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, стали появляться на городских улицах ещё на прошлой неделе. Как сообщили ИА REGNUM горожане, плакаты, на переднем плане которых изображён Владимир Ленин, а на заднем — революционные массы, уже замечены на Бердском шоссе, на въезде в Академгородок, на Золотой Ниве, пл Маркса, улице Нарымской, ул. Широкой, ул. Никитина.

Само изображение на баннерах возмутило не только некоторые политические круги (что, впрочем, не удивительно), но и заинтересовало людей, далёких от политики.

«Я не политик, но вот что заинтересовало, почему Ленин смотрит назад? Оглядывается? И что тогда означает его жест рукой? Может — осторожно, впереди опасность? Посмотрел ретроспективу: везде вперёд (если налево, то по знаменам всё равно вперёд). Жесты либо указующие путь, либо динамика для шага вперед, восторг от будущего. Возможно, это технический монтаж. Но надо помнить, что культура политического праздничного плаката не допускала неточностей. Видимо, время ортодоксального смысла прошло, а смысл тоже видимо там — 100 лет назад. Наступила эпоха игры постмодернистского коллажа прошлых цитат», — написал на своей странице в Facebook доцент кафедры архитектуры НГУАДИ, член союза архитекторов России Игорь Поповский.

А корреспонденту ИА REGNUM Поповский сказал, что плакат всё же «политический».

«Официального государственного праздника как такового нет. Поэтому, скорее всего, он должен быть оплачен либо соответствующим политическим движением, либо пожертвованием», — считает архитектор.

Тем временем региональное отделение КПРФ сегодня, 24 октября, на своём официальном сайте сообщило о том, что на ул. Кирова в Октябрьском районе Новосибирска вандалы испортили сразу два билборда. В сообщении сказано, что «вождю мирового пролетариата были пририсованы рога и добавлена надпись «воинство сатаны».

«То, что некоторые новосибирцы себе такое позволяют, показывает, что с образованием у нас в обществе дело обстоит плохо. Но зато, видимо, очень хорошо с техникой. Чтобы забраться туда, нужно иметь или суперспособности человека-паука, или профессиональную автовышку. То есть деньги и очень большое желание влезть на рекламную конструкцию. Совершенно точно эта акция спланирована, это не хулиганы, которым было нечем заняться. Это акция политическая. Кто её исполнитель — должны устанавливать правоохранительные органы, а вот заказчиком может быть только тот, кто хочет дестабилизации», — заявил член фракции КПРФ в Горсовете Иван Конобеев.

Пресс-секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Василий Волнухин сказал, что обком не имеет к размещению баннеров никакого отношения.

«Заказчик — не мы, а, так понимаю, муниципалитет. Ни количество щитов, ни шагов против вандалов я не знаю. Но обком осуждает действия вандалов», — подчеркнул Волнухин.

Редакция ИА REGNUM направила в мэрию Новосибирска запрос, чтобы выяснить, сколько всего баннеров было изготовлено и из каких источников финансировались работы.

В ответе на запрос департамент информационной политики и комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска напомнили о том, что 19 декабря 2016 года вступило в силу распоряжение президента Российской Федерации Владимира Путина «О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России». Также новосибирские власти вспомнили и о словах Владимира Путина в ежегодном послании к Федеральному Собранию, где он отмечал, что: «2017 год — год столетия Февральской и Октябрьской революции. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Не только для историков, учёных — российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий. Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением…»

И как заявили в мэрии, 23 января 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть (который является также первым секретарём новосибирского обкома КПРФ) утвердил соответствующее постановление о проведении мероприятий в городе Новосибирске. Был создан организационный комитет, намечен план мероприятий, в том числе по размещению информации на наружных рекламных конструкциях.

«Количество плакатов — 70, период размещения с 20 октября по 8 ноября 2017 года. Эскиз плакатов утверждён организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в России. В основу изображения на баннерах взяты мотивы иллюстраций книги Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир» 1925 года выпуска (художник Сергей Чехонин). Плакаты размещены безвозмездно, в рамках обязательств по размещению социальной рекламы, взятых рекламораспространителями по заключённым договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В феврале 2017 года на территории города Новосибирска на наружных рекламных конструкциях была размещена информация, посвященная 100-летию Февральской революции», — заявили в мэрии.

Отметим, что ранее нападению вандалов подвергся памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею.

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Появление самого памятника в Новосибирске и нападение вандалов привело к длительному общественному противостоянию.

Николаю Второму припомнили многое: революции, отречение от престола, войны. Другие в ответ говорили, что в Новосибирске памятник ему должен быть, ведь Николай Второй руководил комитетом по строительству Транссиба, которое привело к появлению города Новосибирска, и он даже носил имя императора — Ново-Николаевск.

А ранее нападению вандалов подвергся бюст Ленина, находившийся на территории новосибирского областного комитета КПРФ. Неизвестные разрисовали его свастикой и националистическими символами.