Ереван, 24 октября, 2017, 13:14 — ИА Регнум. В 2016 году на экономической карте Армении появилась новая российская компания — «Полиметалл». В России компания занимает добычей золота и серебра. По данным за 2014 год она являлась крупнейшим в России и третьим в мире производителем первичного серебра и вторым по добыче золота в России. В Армении компания приобрела Капанский ГОК, а также права на разработку двух месторождений. Итогами первого года работы поделился с ИА REGNUM заместитель генерального директора по связям с общественностью и социальной политике компании Ваграм Авагян.

Ваграм Авагян

REGNUM: Удалось компании достичь заявленных ранее результатов добычи 650 тыс. т/г руды с Капанского месторождения ко второй половине 2017 года?

В 2017 году объемы добычи и переработки руды на Капанском ГОКе составят примерно 530 тыс. тонн. За первые три квартала 2017 уже добыто 399 тыс. тонн и переработано 389 тыс. тонн. Если учесть, что «Полиметалл» приобрел комбинат в апреле прошлого года, и 2016 год во многом был переходным, более представительной базой для оценки динамики развития предприятия будут показатели 2015 года. Тогда годовые объемы добычи и переработки руды составили 410 тыс. тонн. То есть объемы выросли на 33%. Это результат последовательного внедрения мер по повышению производительности подземного рудника.

В 2016 году капитальные инвестиции «Полиметалла» в комбинат составили $8 млн, в этом году $15 млн. Это новая, современная и более мощная подземная техника, обновленная инфраструктура подземного рудника, новый уровень технической и экологической безопасности и, соответственно, увеличенная производительность. В следующем году инвестиции в основном будут направлены на обновление оборудования и технологическое улучшение обогатительной фабрики. Заявленный ранее уровень производительности 650 тыс. тонн, по нашим прогнозам, будет достигнут в 2018 году.

REGNUM: Намерена ли компания перейти к разработке рудника открытым способом?

В обозримом будущем переход на открытые горные работы не планируем.

Капанский ГОК

REGNUM: Есть ли у компании хотя бы предварительные данные по текущей геологоразведке на Капанском месторождении?

На эксплуатируемом Капанским ГОКом Шаумянском месторождении на данном этапе идет только эксплуатационная разведка и получаемые данные сразу «вводятся в производство» — в планирование работ. Стратегические проекты, такие как доразведка флангов Шаумянского месторождения, выявление новых перспективных источников сырья, реализуются другой компанией группы «Полиметалл» — ООО «ПолиАрм». Работы по экспертизе воздействия на окружающую среду геологоразведки на Капанской площади уже инициированы, проведены общественные обсуждения первого этапа.

REGNUM: Известно, что месторождение Личкваз-Тей богато упорными (сульфидными) рудами, трудно поддающимися обработке традиционной технологией цианирования. Как компания планирует решить данную проблему?

Цианирование, как метод обогащения руды Личкваз-Тейского месторождения, нами не рассматривается. Руда будет поставляться для переработки на Капанский ГОК. Окончательные технологические параметры обогащения этой руды сейчас уточняются, но будут использованы как гравитационный, так и флотационный методы.

REGNUM: Какие рассматривает компания возможности экспорта концентрата в Иран?

В данный момент не рассматриваем. На данном этапе концентраты цинка и меди продаем известным в мировом масштабе компаниям Trafigura и Aurubis соответственно.

REGNUM: В целях компании на официальном сайте отмечено: «Создание мощной производственной платформы, которая позволит рассматривать другие проекты в Армении». О каких проектах идет речь? Есть ли конкретика в данном вопросе?

Речь идет в первую очередь о геологоразведочных проектах, в том числе, на Капанской площади. Они направлены на расширение ресурсной базы Капанского ГОКа, что даст возможность более полноценно использовать производственные мощности обогатительной фабрики, повысить экономическую эффективность и стабильность деятельности ГОКа в долгосрочной перспективе, что, в свою очередь, приведет к повышению значимости предприятия в экономической жизни страны.

Беседовал Рубен Грдзелян