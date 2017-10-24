Ярославль, 24 октября, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября, Кировский районный суд города Ярославля вынес приговор по уголовному делу генерального директора дорожной компании «Трасса», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Самвел Шаинян взят под стражу

Самвел Шаинян обвинялся в подготовке преступлений по двум статьям УК РФ — статье 309 ч.1 (подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний) и статье 159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Шаинян якобы заплатил дорожному эксперту порядка миллиона рублей за фальсификацию результатов экспертизы.

Генеральный директор скандально известной в Ярославле дорожной компании «Трасса» Самвел Шаинян был задержан сотрудниками УФСБ в июле 2016 года. Судом он был отпущен под подписку о невыезде.

Кировский районный суд признал Шаиняна виновным. По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим вынесено решение окончательно назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Шаинян взят под стражу в зале суда. При вынесении приговора ему зачли время пребывания под стражей.