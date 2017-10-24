В Киеве царит погром, над Крымским мостом кружит разведка США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Нарушение права: власти США вынесли архив из генконсульства России;
- Совпадение или случайность: на складе боевиков в Сирии найдено оружие НАТО;
- Подозрительная разведка: американские беспилотники кружат над Крымским мостом;
- Драка и стрельба: на Украине радикалы устроили потасовку в зале суда;
- Трагедия на полигоне: двое российских военных погибли в Армении.