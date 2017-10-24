Москва, 24 октября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Заявления об отмене возврата валютной выручки и наделении Центробанка новыми полномочиями по регулированию валютного рынка следовало бы делать более аккуратно, чтобы не пугать граждан и инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Валюта

Минфин предлагает отменить обязательный возврат валютной выручки в РФ, а взамен этого наделить Центробанк возможностью вводить жесткие валютные ограничения, пишут «Ведомости».

"Такие резкие заявления вызывают недоумение, и они напрягают, потому что ситуация нормализуется, мы видим экономический рост, и федеральный бюджет сбалансирован, исполняется с профицитом. Любые заявления такого рода вносят больше нервозности, такие вещи надо делать аккуратно», — заявил Аксаков.

Между тем депутат поддерживает идею наделить Центробанк более широкими полномочиями в сфере валютного регулирования. Так, по его словам, у мегарегулятора должны быть дополнительные возможности для маневров в случае чрезвычайной ситуации.

«У Центробанка должны быть полномочия действовать в условиях чрезвычайной ситуации. Я бы не писал «вводить жесткие ограничения», просто должны быть широкие полномочия ЦБ по регулированию валютного рынка. А то фраза «вводить жесткие валютные ограничения» — звучит устрашающе. Но это нужно только в чрезвычайной ситуации, когда ситуация накаляется и возникает дефицит валюты, тогда можно говорить о введении ее обязательной продажи», — отметил Аксаков.

Однако предложения об отмене возврата валютной выручки вызывают у депутата вопросы, и он не готов поддержать позицию Минфина.

«Такая идея требует дискуссии и определения последствий. Почему не надо возвращать валютную выручку в страну? У нас вообще сейчас на рассмотрении законопроект о репатриации валютной выручки», — удивляется Аксаков.