«Когда я вижу возможность выступать с больших трибун, я всегда это делаю. Я умею громко говорить, и эти выборы для меня — шанс громко говорить о тех проблемах, которые нас всех объединяют».

«Это не выборы. Выборы — это равный допуск к участию, равный доступ к СМИ, честный подсчёт, равные условия для всех не только в момент выборов, а задолго до них. Всего этого у нас нет. Но все мы должны постараться бороться».

«Мы слишком долго были заняты чем-то своим, чтобы жить в нормальной ситуации, чтобы вернуть демократические права, демократические институты», — указала Собчак.

«У нас очень малые возможности говорить о том, о чём мы все думаем. Мы должны лезть в любое окно, в любую открытую форточку, где есть возможность говорить», — заявила она.

Собчак считает избирательный процесс одной из возможностей для выражения мирного протеста, хоть это и «очень маленький рычаг».

Собчак хочет представить выборы в качестве всенародного референдума. Выборы должны стать голосованием «против всех», чтобы «испугать тех, кто называет себя кукловодами». Она подчеркнула, что выборами хочет склонить к протестному голосованию в том числе и тех, кто не является её сторонником.

Она подчеркнула, что активно выступает против преследований по политическим мотивам — освобождение политзаключённых является одним из ключевых моментов её кампании.

Собчак выразила надежду, что во время кампании начнётся широкая политическая дискуссия, которая позволит выйти наружу тем разговорам, которые идут пока что в формате митингов или разговоров «на кухнях».

Накануне, ещё до пресс-конференции, появились сообщения, что Собчак готова потратить на президентскую кампанию до миллиарда рублей, которые предоставят ей «друзья и сторонники». Интересно, как она потом будет возвращать эти деньги? Из чьего кармана? Интересно, расскажет ли она об этом на пресс-конференции…

«Я уверена, что на этот призыв откликнутся многие. Приходите к нам в штаб», — заявила она.

«Человек, который в своё время придумывал невероятные символы кампаний, в том числе и украинских, которые навсегда остались с нами…» — прокомментировала Собчак.

Собчак рассказала об «офлайн-направлении» своей кампании: это работа по сбору подписей, работа с волонтёрами. Этим направлением будет заниматься Алексей Ситников.

Будет штаб и в Екатеринбурге, указала Собчак. Туда она поедет в скором времени, «как только появится возможность».

«Выборы — это дорого. Выборы требуют от нас того, чтобы мы собирали эти средства. Пока у нас очень скромная кампания, но штабы — важнейшая часть. Во всех крупных городах России будут штабы. Мы будем ездить по регионам, я буду появляться во всех городах-миллионниках».

Собчак переходит к вопросам из зала. Первый вопрос от «Ура.ру»: где будут штабы, в каких городах будут открыты?

«Это напоминает детские игры: а вот чем докажешь, что ты нашенский или не нашенский? И каждый кандидат должен пройти этот ряд вопросов (про Крым — прим. ИА REGNUM ). Я отвечу прямо и то, что я действительно думаю на эту тему: с точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. Дальше — давайте разговаривать, как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму. Там действительно большое количество русских людей, которые это поддерживают. Но я даю конкретный ответ: мы нарушили Будапештский меморандум. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Точка. Дальше мы это должны обсуждать».

Вопрос о «российской оккупации» украинских территорий. Если Крым — наш, то чем Собчак отличается от «кремлёвских старцев», спрашивает журналист.

«Мы должны искать различные выходы. Но как не политик, а как просто женщина, я хочу сказать, самое важное — восстановить нашу дружбу. Любой ценой. Точка».

«Уже есть какие-то фамилии, задачи поставлены. Это большая проблема, которой нужно заниматься. Я жду это от общества, от украинцев мы тоже ждём этих списков. Но мы также ждём фамилии русских людей, которые находятся в заточении в Украине. Это важный вопрос и для моей кампании — вопрос принципиальный».

Собчак, по сути, ничего и не остается, как упирать на «славное» перестроечное прошлое. Ведь единственный серьёзный аргумент в пользу Ксении — «дочь Собчака». Сработало бы, пожалуй — если бы не горький опыт с «внуком Гайдара».

«Я не олигарх, я хорошо зарабатываю, но у меня никогда не было приватизированных заводов, поэтому, возможно, будет объявлен краудфандинг. Она будет финансироваться теми бизнесменами, которые, надеюсь, в ближайшее время смогут назвать свои имена».

Собчак «открыта к диалогу с Михаилом Борисовичем» (Ходорковским). Пока что на кампанию предоставили деньги бизнесмены с гораздо меньшими капиталами, указала она.

Мнение людей, живущих в Крыму и голосовавших на референдуме, похоже, для неё ничего не значат! Впрочем, как и мнение других россиян!

Интересно, а Путин знает, что Собчак считает Крым украинским? Очень интересно его мнение на этот счёт!

«Фамилии русских людей, которые находятся в заточении в Украине» — это чуть ли не 40% всего русскоязычного населения страны, оказавшегося в заложниках бандеровской власти. Плюс миллионы оставшихся вменяемыми украинцев. Ей точно нужны поименные списки?

«Я рада, что он занял взвешенную позицию, я надеюсь, что он поймёт, почему я это делаю и почему считаю это важным. Я уверена, что мы останемся с Алексеем друзьями».

«Самый успешный политический проект последних лет — это проект «Алексей Навальный». Это политик, который показал себя в самых разных ситуациях, в том числе под давлением. Я очень уважаю его труд».

«Если Алексея Навального зарегистрируют — я буду её требовать — я сниму свою кандидатуру. Не потому, что я со всем согласна с ним. Но у нас должен быть единый кандидат. Он заслужил это право — быть самим, политиком с позитивной платформой, политиком «против всех». Это важнее, чем думать сейчас о разногласиях. Я готова войти к нему в команду».

12:45

Собчак на вопрос о расходах из собственных средств от РБК:

«У меня лично таких денег нет. Я богатый человек, я плачу налоги в своей страны, у меня открыты счета, и в рамках кампании я буду показывать все эти суммы. Но этого не хватит. Я рассчитываю на спонсоров, на людей, которые готовы поддержать мою платформу».

12:45 «Я могу вкладывать только первые суммы на организационные расходы. Это то, что я зарабатываю, например, семинарами, ездя по стране».

12:48 Второй вопрос, кому Собчак откажет во взносах: «Мы не возьмём бандитские деньги, нажитые преступным путём. Мы, конечно, не возьмём деньги у Кремля. Но поверьте мне, есть огромное количество бизнесменов, которые ищут альтернативу и готовы за неё заплатить».

12:49 Об объёме требуемых средств на кампанию: «15 млн долларов для хорошего бизнесмена — понятная сумма. Сумма, которую он сможет предоставить».

12:50 Собчак даже сейчас не отвечает конкретно на чётко поставленные вопросы. Она, кандидат… не оперирует цифрами и «льёт воду».

12:52 Вопрос о повышении легитимности выборов в России благодаря участию Собчак: «Вы что, думаете, что без меня эти выборы стали бы нелегитимными? Их бы не признали Соединённые Штаты?»

12:54 «Я 15 лет встречаюсь по всей России с самыми разными людьми, полные залы людей, которые приходят послушать о моей журналистской работе, которые считают эту работу важной» На трансляции висит изображение с хэштегом #Собчакпротиввсех О поддержке и рейтинге узнаваемости: «Даже небольшое знание математики говорит нам, что если мы этот отрицательный рейтинг уберём, цифра получается внушительная» «Задача — рейтинг узнаваемости превратить в рейтинг доверия. Вот цель моей кампании. А Россию я знаю очень хорошо, и говорить, что за пределами Садового кольца меня не любят, — это неправда»

12:55 Легитимность выборов от участия Ксении, конечно, не повысится, тут она права. «Уровень компетентности группы равен уровню наименее компетентного ее члена», законы Паркинсона действуют безошибочно…

12:57 Вопрос о том, что Собчак будет делать после окончания предвыборной кампании «Я не профессиональный политик. Я выхожу сюда как человек неравнодушный, готовый использовать свой ресурс узнаваемости для того, чтобы сделать общее благое дело. У нас очень мало шансов в жизни что-то значимо изменить в мире, жить не только для себя, а сделать какой-то значимый поступок для общества. Сейчас у меня есть этот шанс». «Я жить в этой стране очень хочу. В отличие от людей, которые представляются патриотами России и входят в партию власти, которых мы все знаем, и которые уезжают лечиться (за рубеж)».

12:59 Собчак отмахивается от вопросов про процент поддержки: «Я не считаю людей в процентах. Я считаю, что у нас в стране огромное количество несогласных. Они, может, не все выступают за Навального, и меня они не любят. Это неважно. Важно, чтобы они пришли на эти выборы и проголосовали против всех». «Хватит относиться к стране как к корпорации! У нас и так уже есть люди во власти, которые к ней так относятся. Мне важны судьбы людей. Мне не важны никакие проценты. И это залог того, что таких людей будет очень много»

13:01 Вопрос: зачем было президента ставить в известность о выдвижении? «Я считаю оскорбительным в рамках кампании обсуждать домыслы и обвинения. Я не считаю необходимым оправдываться. У вас есть доказательства какой-либо такой связи (с администрацией президента)? Нет? До свидания». По её словам, встреча была связана с фильмом про отца Собчак, а Путин был его соратником. «Давайте не будем смешивать эти две темы. Ни на что разрешения я не спрашивала. Я самостоятельный человек. Просто перед тем, как делать громкие заявления, если ты знаком с человеком, то ты идёшь и говоришь ему об этом. Так совпало, что я снимала этот фильм». «Заявление Алексея Навального по поводу моих взглядов было неожиданностью. Приняв решение, я поехала и сказала в лицо Алексею Навальному то, что я собираюсь баллотироваться. Точно так же была возможность — и я сказала об этом Путину, хотя оказалась там по совсем другому поводу».

13:01 Она в самом деле полагает, что на выборы идут не избирать главу государства, способного решать макроэкономические и макрополитические проблемы, встающие перед страной, — а выражать свою несогласность? «Проголосуем против всех» — и сразу всё наладится?

13:02 «Если будет такая партия, которая будет соответствовать о будущем России, если там будут поддерживающие меня люди — я пойду в партию».

13:03 «Я пафосно скажу, но скажу так: моя партия — это, прежде всего, народ нашей страны, народ России».

13:04 «НТВ просто хотел хайпануть. Никаких комментариев я не давала. Это удивительный цинизм наших журналистов… Полтора года назад я давала интервью, клялись, что ничего не вырежут. Они убрали его — видимо, я не то говорила, не понравилось начальству. Вместо этого фильма появился какой-то другой. А теперь, воспользовавшись поводом, решили поставить его так, будто это было только вчера. Это неправда. Это вопросы к ним, а не ко мне».

13:07 Вопрос: политстратегия строится на том, вступил ли в кампанию другой человек (Навальный) или нет. Малашенко ответил: Не удивляйтесь, что в кампании будет многоголосье, вы стоите только в начале кампании. По его словам, Навальный — политик толпы, Собчак — политик-индивидуалист. Разные типы политических деятелей, поэтому снимать кандидатуру Собчак в случае вступления Навального в президентскую гонку не следует.

13:08 Собчак на вопрос о средней месячной зарплате: «35 тыс рублей по России. Вы что, думаете, сложно выучить какие-то цифры? Мы не для этого здесь собрались. Вы правда думаете, что я не знаю, что огромное число людей живут ниже черты бедности, что 7 тыс. — это средняя пенсия? Но я считаю очень вредным, как вы формулируете вопрос — раз я богатый человек, значит, я не могу быть близка к народу. Это вопрос, который уже довёл нашу страну до глобальной катастрофы».

13:09 «Вы подумайте, что все дороги, земские больницы построили именно богатые люди… Задача богатых людей — помочь бедным стать богатыми».

13:10 «Людмила Нарусова — не худший сенатор в стране». «У мамы есть взгляд на мою жизнь, она вправе им делиться. Но я вправе не принимать эти взгляды».

13:12 Читайте также: Собчак назвала имя главы своего предвыборного штаба

13:12 Вопрос: Нарусова во власти будет означать теперь конфликт интересов? «Никаких конфликтов здесь нет. Я не очень вижу, в чём здесь конфликт — она работает в Совете Федерации, она опытный политик. Она не баллотируется в президенты страны». «У нас дома огромные споры на эти темы. Не место сюда выносить эти споры. Свою позицию я уже неоднократно говорила».

13:13 «Не существует постсоветского пространства. Есть разные отношения с Эстонией и Таджикистаном. Наша задача — чтобы Россия была привлекательна и для эстонцев, и для таджиков».

13:14 Вот уже тридцать с лишним лет «богатые люди» в России изо всех сил пытаются «помочь бедным стать богатыми». Да все как-то не складывается…

13:15 Как-то всё больше становится понятно, что кампания Ксении Собчак отнюдь не нацелена в будущее. Это попытка реванша группирующихся вокруг нее людей из прошлого. Ельцинского. Может, это и есть ответ на вопрос о заказчиках шоу?

13:16 Дмитрий Быков поздравил Собчак и передал ей привет.

13:17 «Такие кандидаты, как Собчак, участвуют в выборах не ради победы, участвуют в выборах или ради раскрутки самих себя, или ради какого-то проекта, имеющего какие-то сторонние цели, к победе отношения не имеющие», — прокомментировал ИА REGNUM политолог, генеральный директор «Центра политической конъюнктуры России» Сергей Михеев. Подробнее тут: Весело и против всех: Собчак рассказала, зачем идёт в президенты

13:19 Вопрос: почему-то вы мало говорите про Путина… Расскажите об отношении к нему. Что конкретно не нравится? Собчак: «Я уже сказала, что я выступаю против всех. Относится это и к Владимиру Путину. Мне не нравятся эти позывные, когда из каждого человека вытрясывают какие-то смачные личные оскорбления и проклятья. Это не мой путь. Лично оскорблять Путина я не буду, нравится вам это или нет». «Действительно, Путин для каких-то людей тиран и диктатор, для других — в первую очередь правитель, который сохраняет Русский мир и поднял Россию с колен. А для меня — это в первую очередь человек, который в очень сложной ситуации помог моему отцу и сделал так, что практически спас жизнь моему отцу. Я об этом помню. Поэтому Путина-человека я оскорблять не буду. Но это не значит, что мне нравится всё, что делает Путин-политик. И с этой позицией я буду спорить»

13:26 «На мой взгляд, в данный момент времени это неважно. Все будут говорить примерно одни и те же красивые слова, и ничего не меняется годами. У всех есть программы — но эти программы ни на что вообще не влияют. Это бесконечное словоблудие, которое ничего не значит и не означает», — заявила Собчак. «Те, кто проголосуют за меня, могут выступать за пересмотр итогов приватизации и считать, что Крым — наш. Но если они выступают против всей этой системы — они могут прийти и оставить свой голос. Они имеют на это право, и наша задача — объединить этих людей. В этой системе я просто строчка в бюллетене», — указала она.

13:27 «Я человек либеральных взглядов, я демократ, я действительно готова отстаивать те положения, о которых было заявлено в «Ведомостях». Это точка отсчёта. А наше «за» мы будем формировать все вместе, с экспертами, которые готовы с нами работать, со всеми, кто готов присоединиться. Вместе с вами мы формулируем наши «за», чтобы это было общее мнение, а не мнение Ксении Собчак. Кто такая Ксения Собчак, чтобы давать вам программу?»

13:27 В общем-то, никто и не ждал от «светской львицы» и экс-ведущей скандальной передачи глубокого экономического или политического анализа происходящего в стране. Но тут уж совсем все плохо… Все-таки глава государства и тусовочная болтовня ни о чем — это разные вещи. Но Ксения, похоже, искренне этого не понимает.

13:28 «Я умею громко говорить» — заявила о себе на пресс-конференции Собчак. «Большая река течет тихо, умный человек не повышает голоса» — есть такая китайская пословица…

13:35 Ксении Собчак необходимо проконсультироваться у юристов, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Читайте подробнее: «Компетенции сомнительная»: про ответ Собчак на вопрос о Крыме

13:37 Пресс-конференция Собчак завершилась. Стоит отметить, что видеотрансляция, организованная на Youtube, постоянно прерывалась. Похоже, что уже есть организационные и технические проблемы у Ксении Анатольевны. Читайте также: И вновь «агент Кремля»?: Собчак «оказывает услугу» по повышению явки