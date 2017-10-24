Санкт-Петербург, 24 октября, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга уверен, что Северная столица заслуживает места в десятке наиболее привлекательных для инвесторов регионов России. О растущем интересе инвесторов к региону говорит открытие новых производств на территории Петербурга, количество которых до конца 2017 года составит около 20-ти, заявил Георгий Полтавченко в интервью «Российской газете».

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года Санкт-Петербург занял 17-е место в рейтинге привлекательности регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), улучшив свои позиции за год на пять пунктов. Однако руководство города на Неве считает явно это недостаточным и ставит цель войти в топ-10. «Петербург все-таки заслуживает, и такую задачу мы перед собой ставим», — отметил Полтавченко.

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Губернатор пояснил, что в соревновании городов и регионов за инвестиции у Петербурга есть ряд объективных ограничений, например, самая большая в Европе охраняемая историческая часть города, которая сдерживает развитие инженерной инфраструктуры.

Тем не менее, Санкт-Петербург находится в лидерах по привлечению внебюджетных инвестиций.

«У Петербурга будет прибавка 31 процент, лучше нас по этому показателю — только Тюменская область. Причем у нас все эти инвестиции можно, что называется, «увидеть и пощупать». До конца 2017 года мы откроем почти 20 новых производств. Фармацевтика, металлообработка, пищевая промышленность, парфюмерия… Такого в нашем городе вообще не было со времен Советского Союза. И это все, главным образом, частные капиталовложения», — сказал Георгий Полтавченко.

По его словам, в городе растут автомобильный и фармацевтический кластеры, третий год подряд строится больше трех миллионов квадратных метров жилья, что также говорит о привлекательности Петербурга для инвесторов.

«За прошлый год мы привлекли в основной капитал предприятий 582 миллиарда рублей. Это на 12 с лишним процентов больше, чем годом ранее, и сравнимо с доходной частью городского бюджета. Получается, мы фактически второй бюджет привлекли через инвестиции. И сейчас в текущих ценах идем примерно по тому же графику», — сообщил губернатор Петербурга.

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При этом Георгий Полтавченко подчеркнул, что никакому инвестору не позволят «делать в Петербурге все, что ему заблагорассудится». Например, строить новые объекты «из стекла и бетона» в историческом центре города.

«Может, в других городах и странах это допустимо. Вот пусть у себя и строят. А мы слишком любим свой город, чтобы на такое соглашаться», — сказал Полтавченко.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправки в региональный закон «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга». Это позволит привлечь новые инвестиции в социально-значимые сферы городской экономики и стимулирует в целом реализацию инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге.

В сентябре Заксобрание приняло в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Санкт-Петербурга», внесенный губернатором города в первоочередном порядке.