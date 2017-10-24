Барнаул, 24 октября, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Чтобы оградить рынок долевого строительства от мошенников и недобросовестных застройщиков, муниципалитетам Алтайского края поручено рассмотреть вопрос о необходимости предварительной коллегиальной оценки при выдаче разрешений на застройку. Этот вопрос обсуждался в ходе состоявшегося накануне рабочего совещания по реализации поручений президента Владимира Путина, направленных на защиту прав и интересов участников долевого строительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Строительство в Барнауле

Первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев напомнил, что своим распоряжением от 28.09.2017 №322-р губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил муниципалитетам, на территории которых имеются многоквартирные жилые дома, в возведение которых вложены средства граждан, создать межведомственные рабочие группы либо продолжить их работу, направленную на завершение строительства объектов. В состав таких рабочих групп должны войти представители всех органов власти, от муниципалитетов и до правоохранительных органов.

Известно, что Государственная инспекция Алтайского края уже направила кандидатуры своих представителей в адрес муниципалитетов, поскольку работа межведомственных рабочих групп на территории Барнаула, Бийска и Заринска должна начаться с 1 ноября 2017 года. При администрациях Новоалтайска и Белокурихи такие группы уже работают.

Сергей Локтев считает, что организация такой работы позволит не допустить на рынок долевого строительства недобросовестных застройщиков и проектов, реализация которых может стать затруднительной в силу финансовых или технологических особенностей.

Напомним, на средства дольщиков возводится сейчас 80% от общего объема строящихся в Алтайском крае домов. Под государственным контролем в области долевого строительства находилось 150 объектов капитального строительства, что на 11% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Количество застройщиков увеличилось на 10 организаций и составило 63 строительные компании. Сумма обязательств застройщиков на конец второго квартала текущего года составила 16,2 млрд рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2016 года (14,5 млрд рублей).

Проблемы с дольщиками и долгостроем не миновали и Алтайский край. Однако же, если сравнивать с другими российскими регионами, то они в регионе гораздо менее масштабные. И, тем не менее, на днях дольщики сразу двух долгостроев вышли на пикеты.

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Между тем, по данным Единого реестра застройщиков, с начала года генпрокуратура РФ фиксирует рост преступлений в сфере долевого строительства. Только в первом полугодии 2017 года их зарегистрировано 634. Больше всего законодательство в этой сфере нарушают в Краснодарском, Красноярском, Приморском краях, Амурской, Калининградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Тюменской областях.

По данным Минстроя России, на 12 октября в 85 субъектах Федерации насчитывалось 830 проблемных объектов и 42 641 обманутый дольщик. Только в первом полугодии 2017 года прокуроры выявили в долевом строительстве больше 6 тыс. нарушений закона. По требованиям проверяющих к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено 1,25 тысяч человек. По постановлениям прокуроров следственными органами возбуждено 49 уголовных дел.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава правительства Дмитрий Медведев в ходе недавнего совещания по восстановлению прав участников долевого строительства, поручил руководству регионов, Росреестру и Министерству в срочном порядке составить точные списки пострадавших дольщиков и недостроенных домов. По его мнению, данные о пострадавших дольщиках очень сильно расходятся.

Также Медведев отметил, что создаваемый компенсационный фонд должен обеспечить гарантию вложений, причем без использования напрямую средств федерального бюджета.