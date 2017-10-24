В Алтайском крае ужесточают контроль за долевым строительством
Барнаул, 24 октября, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Чтобы оградить рынок долевого строительства от мошенников и недобросовестных застройщиков, муниципалитетам Алтайского края поручено рассмотреть вопрос о необходимости предварительной коллегиальной оценки при выдаче разрешений на застройку. Этот вопрос обсуждался в ходе состоявшегося накануне рабочего совещания по реализации поручений президента Владимира Путина, направленных на защиту прав и интересов участников долевого строительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев напомнил, что своим распоряжением
Известно, что Государственная инспекция Алтайского края уже направила кандидатуры своих представителей в адрес муниципалитетов, поскольку работа межведомственных рабочих групп на территории Барнаула, Бийска и Заринска должна начаться с 1 ноября 2017 года. При администрациях Новоалтайска и Белокурихи такие группы уже работают.
Сергей Локтев считает, что организация такой работы позволит не допустить на рынок долевого строительства недобросовестных застройщиков и проектов, реализация которых может стать затруднительной в силу финансовых или технологических особенностей.
Напомним, на средства дольщиков возводится сейчас 80% от общего объема строящихся в Алтайском крае домов. Под государственным контролем в области долевого строительства находилось 150 объектов капитального строительства, что на 11% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Количество застройщиков увеличилось на 10 организаций и составило 63 строительные компании. Сумма обязательств застройщиков на конец второго квартала текущего года составила 16,2 млрд рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2016 года (14,5 млрд рублей).
Проблемы с дольщиками и долгостроем не миновали и Алтайский край. Однако же, если сравнивать с другими российскими регионами, то они в регионе гораздо менее масштабные. И, тем не менее, на днях дольщики сразу двух долгостроев вышли на пикеты.
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Между тем, по данным Единого реестра застройщиков, с начала года генпрокуратура РФ фиксирует рост преступлений в сфере долевого строительства. Только в первом полугодии 2017 года их зарегистрировано 634. Больше всего законодательство в этой сфере нарушают в Краснодарском, Красноярском, Приморском краях, Амурской, Калининградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Тюменской областях.
По данным Минстроя России, на 12 октября в 85 субъектах Федерации насчитывалось 830 проблемных объектов и 42 641 обманутый дольщик. Только в первом полугодии 2017 года прокуроры выявили в долевом строительстве больше 6 тыс. нарушений закона. По требованиям проверяющих к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено 1,25 тысяч человек. По постановлениям прокуроров следственными органами возбуждено 49 уголовных дел.
Как уже сообщало ИА REGNUM, глава правительства Дмитрий Медведев в ходе недавнего совещания по восстановлению прав участников долевого строительства, поручил руководству регионов, Росреестру и Министерству в срочном порядке составить точные списки пострадавших дольщиков и недостроенных домов. По его мнению, данные о пострадавших дольщиках очень сильно расходятся.
Также Медведев отметил, что создаваемый компенсационный фонд должен обеспечить гарантию вложений, причем без использования напрямую средств федерального бюджета.