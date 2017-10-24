Москва, 24 октября, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Объём изъятий дополнительных нефтегазовых доходов возрастёт до 60−70%. Как передаёт корреспондент, об этом 24 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на девятом ежегодном инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

«Если мы в этом году примерно, по оценкам, изымали сверх тех дополнительных нефтегазовых доходов чуть больше 40%, то в следующем году уровень изъятия через бюджетное правило таких нефтегазовых доходов будет выше — порядка 60−70%. Что позволит также обеспечить нашим участникам экономической деятельности, инвесторам прогнозируемость курса, даст возможность для планирования, прогнозирования своих валютных операций и бизнеса», — заявил Силуанов.

Министр отметил, что бюджетное правило, помимо того, что обеспечивает общую сбалансированность бюджета при сложившихся ограничениях, также является важным макроэкономическим инструментом: изымая из экономики часть нефтедолларов в соответствии с бюджетными правилом, правительство влияет и на прогнозируемость курса.

«Введя бюджетное правило, ограничив определённой планкой бюджетные расходы, все дополнительные нефтегазовые доходы изымаются, и совместно с Центральным банком мы покупаем валютные средства и тем самым сглаживаем колебания валюты, которая ранее во многом была подвижна из-за цен на нефть, движения капитала и так далее», — подчеркнул Силуанов.

Наконец, министр отметил, что российская экономика по-прежнему всё ещё значительно зависит от цен на нефть, что создаёт необходимость в формировании «подушки безопасности».

«У нас доходы формируются примерно на 40% от цен на нефть. Хоть и снизился показатель, но он достаточно значительный. И нам нужно иметь определённый запас прочности, если внешние условия будут волатильны», — заключил он.