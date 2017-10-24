Москва, 24 октября, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Жёсткая бюджетная политика открыла возможности для более гибкой денежно-кредитной политики Центробанку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на девятом ежегодном инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».

Stevepb Инвестиции

«Будет ли смягчать ЦБ дальше денежно-кредитную политику? Всё зависит от тех действий, которые мы будем принимать в области бюджета. А поскольку мы бюджет приняли на три года умеренно жёстким, при косервативном подходе к цене на нефть, то и возможности у ЦБ также появляются достаточно широкие, чтобы дальше смягчать денежно-кредитную политику, что приведёт к снижению ставок в экономике, что будет стимулировать инвестиционную активность», — заявил Силуанов.

Уже сейчас по итогам антикризисных мер в Минфине фиксируют значительный рост инвестиций в основной капитал по экономике, заверил министр.

«Рост инвестиций прогнозируется и на следующий год на уровне 4−5%. Это хороший задел на будущее», — отметил он.

Силуанов подчеркнул, что снижение ставок даёт больше возможностей для экономики привлекать ресурсы и повышать кредитную активность. В то же время антиинфляционная политика Центробанка заставляет финансовые институты вести более ответственную и продуманную политику.

«Снижение инфляции создаёт риски для финансовых институтов, в том числе для банков. Приходится больше внимания уделять эффективности деятельности, больше уделять внимания именно управленческим решениям в финансовом секторе», — добавил глава Министерства финансов.