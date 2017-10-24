Ярославль, 24 октября, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Ярославская областная дума на заседании 24 октября приняла законы, ограничивающие право депутата на встречу с избирателями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно поправкам в законы о депутате Яроблдумы и о публичных мероприятиях, теперь встреча с депутатом будет считаться публичным мероприятием. Эти встречи можно будет проводить либо на придомовых территориях, либо в специально отведенных местах, перечень которых утверждает исполнительная власть.

Проекты законов внес председатель областной думы единоросс Михаил Боровицкий. Фактически они направлены против лазейки, позволявшей проводить массовые мероприятия по актуальным вопросам в виде встречи с депутатом. Наиболее активно этой лазейкой пользовались ярославские коммунисты, они и выступили против новации.

«Этот закон загоняет депутатов в стойло. Депутаты называют себя слугами народа, но отмахиваются от тех, кому служить должны», — сказал председатель фракции КПРФ Александр Воробьев.

«Почему когда депутат встречается с избирателями — это публичное мероприятие, а когда исполнительная власть — не публичное? Маразм крепчает, других слов нет», — сказал депутат Михаил Парамонов.

«Когда коммунисты были у власти, вообще никаких встреч не было, за это можно было попасть в тюрьму», — парировал депутат фракции «ПАРНАС» Сергей Балабаев.

Авторы законопроекта объяснили свои поправки изменениями в федеральном законодательстве. Попытка коммунистов провести поименное голосование не удалась. Закон был принят.