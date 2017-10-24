Ярославль, 24 октября, 2017, 10:54 — ИА Регнум. На ежегодном музыкальном фестиваль команд КВН ярославская команда «Радио Свободы» получила президентский КиВиН. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для участия в фестивале в Светлогорск прибыли 26 команд КВН. 15 июля начались редакторские просмотры, в результате которых до участия в конкурсе были допущены 17 команд. Ярославская команда получила «Президентский КиВиН» — специальный приз от Александра Маслякова. Для ярославской команды это первый приз этого фестиваля. Кроме этого, «Радио Свободы» в на днях в третий раз подряд вышла в финал КВН.