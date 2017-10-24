Владивосток, 24 октября, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Дальневосточные регионы демонстрируют стабильность в части сохранения своих кредитов на прежнем уровне: суммарный госдолг субъектов ДФО уже два месяца составляет 151 млрд рублей. В лидерах по-прежнему Якутия, которая должна треть от этой суммы — 50,2 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Минфина по долгам субъектов РФ по состоянию на 1 октября 2017 года.

Selfcreation.ru Долги

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Якутия снизила объём своих долговых обязательств на 300 млн рублей за два месяца. Освободился от малой толики долгов занимающий второе место по их объёму в ДФО Хабаровский край, погасив порядка 600 млн рублей из 37 млрд: осталось отдать ещё 36,4 млрд. Замыкающая тройку должников Амурская область не изменила с августа размер своего госдолга, он составляет 27,5 млрд рублей.

Почти на 400 млн меньше стал объём долгов Магаданской области, сократившись за два месяца до 12,1 млрд рублей. Еврейская автономия стала должна на 200 млн рублей меньше, на 1 октября — 5,5 млрд. Приморье тоже рассчитывалось по кредитам, но незначительно, отдав всего 60 млн. В итоге от экс-главы края Владимира Миклушевского исполняющему обязанности губернатора Приморья с октября 2017 года Андрею Тарасенко досталось в наследство 5 млрд рублей займов, при том что на момент вступления в должность Миклушевского регион должен был всего 568 млн рублей.

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Сохранила на прежнем уровне свои кредиты Камчатка (3,7 млрд рублей). Зато долги нарастила Чукотка, добавив к 9,3 млрд рублей бюджетных кредитов 1,7 млрд рублей госгарантий, итого — 11 млрд рублей.

Отметим, что дальневосточный лидер по долгам — Якутия — так же, как и Приморье, копила кредиты при действующем главе Егоре Борисове. На момент его вступления в должность исполняющего обязанности главы республики регион должен был государству и банкам 24,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России стартует реструктуризация долгов регионов по инициативе президента РФ Владимира Путина, но коснётся она не полной суммы долговых обязательств. Так, главный должник ДФО — Якутия сможет льготно рассчитываться только по долгу в 12,4 млрд рублей, отмечал министр финансов республики Валерий Жондоров. Кроме того, кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов полагает, что теперь не возвращённые регионами долги перейдут на региональные банковские и финансовые структуры.